Navštěvují je děti zaměstnanců pracujících v přesně stanovených profesích, které v nynější těžké době nemohou na pracovištích chybět; rozhodně ne z toho důvodu, že je třeba zůstat doma hlídat potomka, o kterého se po uzavření školek i škol nemůže postarat nikdo jiný.

Středočeský kraj předurčil 87 školských zařízení pro děti rodičů pracujících ve zdravotnických profesích, v IZS, děti pedagogů apod. V těchto zařízeních budou děti na náklady kraje testovány jednoduchými neinvazivními PCR testy. pic.twitter.com/x5AQPmprxU — Středočeský kraj (@StredoceskyK) March 5, 2021

Především jde o zdravotníky, ale i příslušníky integrovaného záchranného systému, ozbrojených sborů a další potřebné profese, nevyjímaje třeba sociální pracovníky či pošťáky. Ti všichni mají zajištěnou péči o děti předškolního věku – již od dvou let – i o mladší školáky. O děti se postarají vybrané základní školy (jichž je většina a vítány jsou v nich i děti předškolního věku) nebo školy mateřské.

Zkušenosti ze Sedlčan

Rozjet testování v těchto školských zařízeních se kraj chystá na vlastní triko i ve vlastní režii. Hejtmanka tento nápad probírala s premiérem Andrejem Babišem (ANO) i dalšími členy vlády – a dozvěděla se, že stát s ničím podobným nepočítá. Středočeský kraj tedy vše zorganizuje sám. Ještě zbývá dořešit některé podrobnosti; především logistiku: způsob svozu odebraných vzorků do laboratoře.

Ano, do laboratoře. Podle poznatků ze zkušebního testování prvňáků a druháků, jež se v Sedlčanech a nedalekých Petrovicích uskutečnilo přednedávnem ve spolupráci s iniciativou Lékaři pomáhají Česku a společností GeneSpector založenou Karlovou univerzitou a jež organizovala tamější zubařka Laura Roden, bylo vybráno testování metodou PCR s vyhodnocením v laboratoři.

Ukázalo se jako daleko přesnější než vyzkoušené sady pro antigenní testování – a také odběr vzorku slin k následné analýze se jeví jako velmi snadný, nevyžadující přítomnost zdravotníka ani předchozí zkušenosti s manipulací se vzorkem.

Spousta rodičů má zájem

Ve zmiňovaných takzvaných předurčených školách ve Středočeském kraji, tedy těch, jež fungují i za nynějších omezení, počítá hejtmanka s testováním jednou za deset až čtrnáct dní. Začít by se mělo od příštího týdne – a to ve všech 87 zařízeních, jež se starají o necelých osm stovek dětí. „My to budeme organizovat a my to zaplatíme,“ upřesnila Pecková, čí to to akce.

Připomněla, že zatím kraj získal souhlas od více než 70 procent rodičů. Předpokládá však, že jejich podíl ještě vzroste. „Ptali se na typ testů. Až uvidí, že je to PCR a jak se se vzorky manipuluje, bude zájem vyšší,“ míní.