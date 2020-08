Až ve čtvrtek 10. září by měly běžným ruchem ožít budovy kladenského sportovního gymnázia. Odpadají zde zahájení školního roku v úterý 1. září i ústní maturity chystané na následující středu. Celému pedagogickému sboru nařídili hygienici karanténu poté, co na úterní poradě přišli vyučující do kontaktu s trenérem, u něhož se pak prokázala nákaza koronavirem. Už v prvním týdnu v září však chce gymnázium rozjet distanční výuku, k čemuž zveřejní podrobnosti v úterý.

V obdobné situaci se kvůli výskytu koronaviru v učitelském sboru ocitla také Základní škola v Pečkách na Kolínsku. Tamější zaměstnanci jsou v karanténě do 6. září, a tak se předběžně počítá se zahájením výuky od pondělí sedmého. Do té doby i tam chtějí – podobně jako na jaře – vyučovat na dálku.

„Není to tak, že bychom nějakou školu zavřeli; to je nešťastná formulace,“ zdůraznila v pátek Deníku Dana Šalamunová ze středočeské hygienické stanice. Upřesnila, že prostě nemá kdo učit poté, co se ukázalo, že jeden z členů pedagogického sboru je covid-pozitivní – a ostatní museli jako rizikové kontakty zůstat v karanténě.

Rady, jak postupovat, aby se podobná situace neopakovala jinde, nicméně středočeští hygienici nechystají. Pokud by mělo dojít na konkrétní opatření, vyhlašovalo by je podle Šalamunové ministerstvo zdravotnictví. Zatím se však zdá, že by měla stačit doporučení k co nejmenšímu kontaktu, již obsažená v manuálu ministerstva školství – a pokud by začátek školního roku ukázal potřebu dalších opatření, může být manuál doplněn. Řadu podrobností prý školy také konzultují jak s ministerstvem, tak s hygieniky.

Omezení platí všude

Omezení v rámci opatření proti šíření koronaviru vycházející z manuálu ministerstva školství čekají všechny školy bez rozdílu. Nejde přitom jen o vybavení všech prostor hygienickými prostředky. Školy se také snaží rozdělovat větší skupiny svých svěřenců. Omezují rovněž vstup dalších osob do budov, a to včetně rodičů. Dojde dále na četnější úklid s dezinfekcí i na časté a intenzivní větrání. V přísnějším režimu mají fungovat i školní jídelny.

Situaci ve středních Čechách nyní hygienici nevnímají jako nijak dramatickou, i když v kraji evidují několik menších ohnisek výskytu koronaviru a pozitivních případů přibylo (a to i v souvislosti s vyššími počty testovaných). Většina nakažených má však jen lehké, nebo i žádné příznaky. „Nepřibývá hospitalizovaných ani nemáme více zasaženou seniorskou skupinu,“ zhodnotila aktuální výskyt koronaviru Šalamunová z krajské hygienické stanice.