Přírůstek počtu

nakažených za 24 hodin

- Kladensko: 202

- Praha-západ: 180

- Praha-východ: 178

- Benešovsko: 140

- Berounsko: 140

- Mladoboleslavsko: 128

- Mělnicko: 114

- Nymbursko: 112

- Příbramsko: 111

- Kolínsko: 99

- Kutnohorsko: 68

- Rakovnicko: 54

Zdroj: KHS Středočeského kraje; údaje k 23. 12. 2020

Vypadá to tedy, jako by se masivnější šíření viru vracelo do lidnatějších oblastí. I Rakovnicko, které zůstává na opačném konci pomyslného žebříčku, však zaznamenává přes půl stovky lidí s nově prokázanou nákazou: 54. A další okresy již mají výraznější odskoky: Kutná Hora 68, Kolín 99 – a všechny další jsou již nad stovkou (z nich „nejníže“ Příbram se 111).

Slova ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), který ve středu upozornil na „možnost intervence“ (tedy zpřísnění opatření) ještě během vánočních svátků, tak, zdá se, nepůsobí jen jako strašení.

Lidí s aktuální nákazou hygienici v kraji evidují 11 350. Nemocnost přepočtená na sto tisíc obyvatel je nyní nejvyšší na Benešovsku, kde tato hodnota dosahuje 925,96; následují Kutnohorsko s přepočtem 906,20 a Nymbursko (904,15).

Nejpříznivěji jsou na tom Kolínsko (613,16), vklíněné mezi dva okresy s vysokými hodnotami přepočtených pacientů, dále pak Rakovnicko (726,72) a navzdory nárůstu počtu nových případů i Praha-východ (765,43). Pod osm stovek se ještě vešlo Berounsko (779,93).

Od začátku sledování vývoje pandemie, tedy od přelomu února a března, již hygienici v kraji zaevidovali 83 551 lidí s prokázanou nákazou. Jako již vyléčené z nich evidují 71 101. Počet zesnulých, jejichž úmrtí je spojováno s koronavirem, se zastavil na čísle 1100 – což je o 22 více než v pondělí.