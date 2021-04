V pondělí dokonce hygienici zveřejnili údaje uvádějící pouze 87 nakažených za poslední den. Ano, šlo o neděli, přičemž zájem o testování o víkendech výrazně poklesl, nicméně i tak byly představené hodnoty potěšující: hned osm okresů zaznamenalo navýšení pouze jednociferné – přičemž Berounsko hlásilo jen dva případy a Kutnohorsko, Mělnicko či Nymbursko po třech. A ani okres s nejvyšší hodnotou nepřekročil dvacítku: Praha-východ vykázala hodnotu 19.

Úterní statistika s přehledem výsledků pondělního testování informuje o zaevidování 338 nakažených. Alespoň pro jeden ze středočeských okresů zůstal denní nárůst jednociferný: Příbramsko vykazuje devět nových případů (o den dříve to bylo osm). Nejvíce opět hlásí nejlidnatější okres kraje Praha-východ: 52. Definitivně se tak zdá, že původně poměrně hlasité obavy z nové vlny nákazy kvůli nezodpovědnému chování lidí během Velikonoc se nenaplnily.

Nově evidované případy na počátku týdne

Okres Úterý Pondělí Benešov 11 13 Beroun 34 2 Kladno 49 12 Kolín 31 5 Kutná Hora 39 3 Mělník 16 3 Mladá Boleslav 27 5 Nymburk 25 3 Praha-východ 52 19 Praha-západ 28 10 Příbram 9 8 Rakovník 17 4



Zdroj: KHS Středočeského kraje; údaje k 20. 4. 2021 (hodnoty odrážejí zjištění z předchozího dne)

Příznivý vývoj přitom nezaznamenávají jen oborníci. Potěšen je třeba primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati (ODS), ostatně profesí lékař. „Konečně čísla nových případů covid-19 klesají. Doufám, že jsme na konci poslední vlny této nemoci u nás. Všichni jsme ztratili jeden rok života. Bohužel – někteří ztratili svůj život úplně; někteří přišli o své blízké,“ svěřil se na facebooku se svými pocity.

„Všem těm, co se snaží nás chránit a naše životy zachraňovat, z celého srdce děkuji a mají můj obdiv. Držme si všichni palce, ať ta čísla klesají i nadále; ať se může konečně vše rozvolnit a ať se nám všem vrátí životy do obvyklého normálu. Budeme mít co dohánět,“ poznamenal.

Skutečně nepotěší, že stále přibývají údaje o počtu úmrtí spojovaných s koronavirovou nákazou: v pondělí jich krajská hygienická stanice od počátku sledování vývoje pandemie na začátku loňského března napočítala 3216 – a v úterý už udávala 3228 zesnulých. O 12 lidských životů více.

Zájem o testování poklesl

Středočeské nemocnice, které provozují testovací místa, také většinou potvrzují pokles počtu zájemců o provedení testů. Stejný trend je vidět jak ve velkých krajských nemocnicích, tak v těch majících jiné provozovatele. Časté zjištění – že počet příchozích poklesl z řádu stovek denně na desítky – lze zřejmě spíše než změnou atmosféry ve společnosti či stoupající proočkovaností vysvětlit současnou intenzitou testování ve firmách.

Testovací místa na vývoj situace reagují omezováním provozu: jak úbytkem nasazeného personálu, tak zkracováním provozní doby. V rámci kraje už není výjimkou přechod od celodenního provozu na fungování pouze v dopoledních, či naopak odpoledních hodinách, stejně jako rozhodnutí, že o víkendu bude zavřeno.

Vývoj incidence covid-19 ve Středočeském kraji

- Pondělí 12. dubna: 433 nové případy

- Úterý 13. dubna: 550 nových případů

- Středa 14. dubna: 427 nových případů

- Čtvrtek 15. dubna: 344 nové případy

- Pátek 16. dubna: 342 nové případy

- Sobota 17. dubna: 180 nových případů

- Neděle 18. dubna: 87 nových případů

- Pondělí 19. dubna: 338 nových případů

Zdroj: KHS Středočeského kraje; údaje k 20. 4. 2021