O omezení provozu školních autobusů rozhodl na svém úterním zasedání Krizový štáb Středočeského kraje. Deník o tom informoval Jan Nováček z kanceláře hejtmanky. S tím, že další škrty v autobusových jízdních řádech se zatím nechystají.

Školní autobusy a rekreační vlaky

Pauzu si školní autobusy mají dát od pondělka do konce měsíce; konkrétně se rozhodnutí krizového štábu vztahuje na období od 19. do 30. října. „Z důvodu dočasného zrušení prezenční výuky budou omezeny autobusové spoje, které primárně zajišťují dopravu žáků a studentů do škol,“ uvedl Nováček. Poslední říjnový den, 31. 10., vychází na sobotu, kdy školní autobusy nevyjíždějí. A co bude od pondělka 2. listopadu, ukáže další vývoj. Prozatím se však všeobecně předpokládá, že se situace začne vracet k normálu, a to včetně obnovení provozu škol.

S rozsáhlejší redukcí veřejné dopravy se ve středních Čechách zatím nepočítá. Pouze končí takzvané rekreační vlaky, tedy spoje, které o víkendových dnech a o svátcích jezdí mezi Prahou a různými kouty kraje oblíbenými výletníky. Nováček upozornil na vlaky Českých drah – a ředitel KŽC Bohumil Augusta Deníku potvrdil, že pro jejich společnost to platí rovněž. „I my je rušíme, to je pokyn; u nás se to týká všech vlaků mezi čísly 1270 a 1283,“ konstatoval. V provozu tyto výletní vlaky bývají tradičně od jara do podzimu – a jejich sezona 2020 skončí tak, jak začala: zkrácením kvůli koronavirovým omezením. Letos tyto rekreační vlaky začaly jezdit o něco později než obvykle – a k zimnímu spánku se uloží dřív. Běžně totiž bývají v provozu do konce října; minimálně do státního svátku 28. 10.

Praha omezí noční jízdy

V hlavním městě je reakce na koronavirový pokles počtu cestujících rozsáhlejší, avšak i metropole škrtá spoje mírněji než při jarní vlně pandemie. Deníku to sdělila Hana Pohanová z Dopravního podniku hl. m. Prahy. Vedle školních autobusů se provoz omezí hlavně v noci. Ostatně ještě před úplným uzavřením restaurací a barů cestujících výrazně ubylo: po 20. hodině klesla vytíženost v průměru o téměř 60 procent.

Nejvýraznější reakcí je to, že od soboty (17. 10.) bude provoz na 35 vybraných autobusových linkách v Praze dočasně ukončen již dvě hodiny před půlnocí. To je opatření, které cestující v hlavním městě znají již z jarních opatření; tentokrát ale přichází v menším rozsahu. Týká se linek doplňkového charakteru nebo takových tras, kde lze i po 22. hodině cestovat jinými autobusy. Platit má až do doby, kdy se život večerní Prahy vrátí k normálu. Podle sdělení Pohanové, která tlumočila stanovisko nejen dopravního podniku, ale i magistrátu a společnosti Ropid organizující Pražskou integrovanou dopravu, to znamená také plnohodnotné obnovení provozu divadel, kin, klubů, restaurací, barů i dalších míst pro volnočasovou zábavu.

Omezení veřejné dopravy

* Středočeský kraj i Praha:

- Dočasně se ruší „školní“ autobusové spoje

- Předčasně končí sezonu rekreační vlaky



* Pouze hlavní město Praha:

- Ukončení provozu již ve 22.00 na autobusových linkách číslo 101, 108, 110, 115, 117, 121, 124, 142, 143, 147 (kompenzováno intervalem 20 minut na lince 107), 153, 155, 158, 160, 164, 168, 169, 170, 175, 185, 196, 203, 204, 207, 208, 209, 224, 228, 230, 240, 245 a 247

- Linky 150 a 152 budou po 22.00 mimo provoz pouze ve vybraných úsecích (Kačerov – Želivského a Českomoravská – Kobylisy

- Interval linek 165 a 202 přejde po 22.00 na 60 minut, na lince 176 na 40 minut.

* Provoz všech ostatních autobusových linek (a v Praze i tramvají a metra) zůstává nezměněn