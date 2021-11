Kominičtí mistři se shodují, že největší sezona je pokaždé v období od srpna do prosince. Lidé často pravidelné roční prohlídky nechávají na poslední chvíli a kominíci pak zkrátka nestíhají. „Pochopitelně k tomu přispěly i lockdowny, kdy lidé návštěvu kominíka odložili a pak se vše nahromadí,“ sdělil David Zdvihal z Pleteného Újezdu, který má svou stálou klientelu a denně stihne okolo 5 až 6 zákazníků. „Uspěchat se to nedá,“ podotkl Zdvihal. Někteří jeho kolegové zvládnou denně prohlédnout více komínů, ale pokaždé záleží i na tom, jaký je potřeba provést zásah nebo opravu.

To, že zakázek po lockdownu výrazně přibylo, potvrdil i revizní technik spalinových cest Tomáš Nocar, který působí v oblasti Kladenska, Rakovnicka i části Prahy.

Nedostatek lidí v oboru a nepřipravenost mladých kominíků na profesi pak vidí jako velkou příčinu dlouhých čekacích lhůt benešovský kominík Tomáš Pecina. „Učiliště s oborem kominík předává jen teoretické vědomosti a už nezajišťuje praxi. Ta pak novým kominíkům citelně chybí a kvůli tomu následně také chybí na trhu práce,“ poznamenal Pecina s tím, že u něj se nyní na čištění komína čeká pět týdnů. Stejný čas bude trvat, než přijede votický kominík Petr Kříž.

Termíny v prosinci nabízejí i oslovení kominíci z Nymburska nebo Michal Frič z Prahy. „Čekací doba je tři týdny až měsíc,“ řekl.

Dobré kominictví Kutná Hora nebo kolínské kominictví Cepek už nyní hlásí, že první volné termíny mají dokonce až v lednu 2022. „Do konce roku už nemáme termín, je to každý rok stejné, lidé to řeší na poslední chvíli,“ uvedl Martin Cepek. Až skoro do poloviny ledna budou nyní muset počkat zájemci o služby Kominictví Pechlát z Všechrom.

Kontrola a čištění spalinové cesty za tisícovku

Obvykle se kontrola a čištění spalinové cesty včetně potvrzení dá obstarat kolem tisícovky i s dopravou. Středočeští a pražští kominíci se alespoň u této pravidelné služby snaží držet ceny. Naopak při úkonech, kde jsou závislí na materiálu, se zdražení projevuje. „Svoji práci jako takovou jsme nezdražili. Jediné, co letí nahoru, jsou ceny materiálu. Například co se týče vložkování, to zdražilo o nějakých pět až šest tisíc korun, když vám dám příklad na průměrným komínu, který má kolem deseti metrů. Ještě před covidem jsem zdražila o stovku pouze kontroly a čištění máme už asi 15 let za 180 korun,“ popsala kominice Martina Chotová Wimmerová z Praskoles.

Na zdražení se připravuje i Tomáš Nocar z Řevníčova. „Zatím ceny držíme stejné, ale zdražení se nevyhneod příštího roku ani nám,“ sdělil muž , v jehož rodinném kominictví cenu za kontrolu a čištění spalinové cesty určuje míra znečištění i snadnost přístupu ke komínu.

Změny cen na příští rok potvrzují i rakovničtí kominíci. „Zatím jsme nezdražovali, ale už se chystáme, protože všechno jde nahoru,“ potvrdila Diana Staňková z kominictví ROL s tím, že ceny za kontrolu a čištění spalinové cesty u nich začínají zatím na 450 korunách.

Zdražování se letos nechystá ani v Kominictví Dobříš. „Ke zdražování jsme se letos neuchýlili a ceny zůstávají stejné. Při klasickém čištění a kontrole na nás zdražování materiálu nemá takový vliv,“ sdělil Vladimír Mára. U něj stojí kontrola spalinové cesty 500 korun a čištění od 300 korun.

To u pražského kominíka Michala Friče začíná jednotková cena na 800 korunách, záleží ale na typu komína. „Zdražily se pohonné hmoty, materiály a chyběla ohnivzdorná ocel. Stálým zákazníkům ceny držíme, ale noví si musejí připlatit,“ vysvětlil.

Věrnostní sleva

Věrnostní slevu nabízejí i další kominíci a noví zákazníci tak mají jejich služby o něco dražší. Třeba Tomáš Pecina. „Noví zákazníci mají službu o stokorunu dražší než loni. Stálým zákazníkům držím cenu stejnou, ale avizuji, že se jim cena od roku 2022 také zvýší,“ řekl benešovský kominík, u kterého stojí kontrola a čištění kolem 1000 korun. „Závisí to i na vzdálenosti,“ zdůraznil.

Doprava může návštěvu kominíka prodražit, ale její cena nakonec nemusí být to rozhodující, co lidé řeší. Stává se, že do Prahy a okolí zajíždějí kominíci až z Moravy. „Měli jsme ve schránce nabídku kominíků z Hranic na Moravě,“ potvrdil jeden z majitelů domů v Horoměřicích.