Kolínsko, Mělnicko a okolí Prahy. Tam jsou lidé při sčítání nejpilnější

Zapojení se do sčítání lidu, domů a bytů je splnění povinnosti a nikoli sportovní zápolení - avšak kdyby se závodilo, průběžné vedení by v rámci kraje aktuálně držela obec Doubravčice na Kolínsku. V rámci zapojení do Sčítání 2021 zatím ve středních Čechách došli nejdál právě její obyvatelé. Ukazují to údaje o přepočtu odeslaných elektronických sčítacích formulářů na 100 bytů za jednotlivé obce.

Listinný formulář lze vyplňovaz až do 11. května | Foto: Český statistický úřad

Mezi nejaktivnější obce v kraji dále patří Líšnice na Praze-západ a Čakovičky na Mělnicku, informovala mluvčí sčítání Jolana Voldánová. Pomyslnou „top desítku“ pak doplňuje sedm obcí, které všechny leží v okrese Praha-východ. „Na opačné straně žebříčku pak jsou Čejkovice, Bludov a Děkanovice,“ upozornila; v tomto případě jde o obec na Benešovsku a dvojici obcí na Kutnohorsku. Ještě to ale nic neznamená: on-line sčítání trvá až do 11. května. Sčítací aktivitu ve všech 1144 středočeských obcích najdete ZDE. Leták Českého statistického úřadu s informacemi o Sčítání 2021. Pozorným příjemcům neuniklo, že se na něm nachází symbol nůžek s linkou vyznačující, kde by se měl papír rozstřihnout. Užití tohoto symbolu nicméně postrádá logiku.Zdroj: Český statistický úřadJiž od soboty 17. dubna také sčítací komisaři začnou do domácností, které se zatím nesečetly on-line, roznášet formuláře v listinné podobě. Voldánová upozorňuje, že se tak bude dít v předem oznámených termínech. „Z důvodu ochrany zdraví a s ohledem na současnou situaci s covid-19 budou komisaři předávat formuláře před domem,“ upřesnila. I poté, co převezmou papírový dotazník, však lidé budou mít nadále možnost rozhodnout se pro vyplnění elektronického formuláře na webu scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Od začátku sčítání již Český statistický úřad (ČSÚ) podle informací Voldánové obdržel přes 2,6 milionu elektronických sčítacích formulářů. „Sčítání běží přes dva týdny, sečtených máme více než pět milionů osob,“ připomněla 1. místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová. „Všichni mají stále možnost využít elektronický formulář a sečíst celou domácnost, stejně jako pomoci se sečtením těm, kteří si na to sami netroufají,“ doporučuje využívat právě elektronickou verzi. Středočeši sčítání lidu fandí. Příkladem jsou celé republice Přečíst článek › Pracovníci České pošty také nyní roznášejí lidem do schránek letáky se základními informacemi o sčítání, jež mimo jiné upozorňují, červené na bílém, že „každá odpověď může ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat“. A Deník zaznamenal, že se na leták někteří příjemci podívali skutečně pozorně. Neušlo jim totiž, že je na něm vyznačeno, kde se má papír rozstřihnout. Najít smysl použití tohoto symbolu se však nepodařilo. „Top 10“ nejaktivnějších obcí při Sčítání 2021 ve středních Čechách

- Doubravčice (Kolínsko): 71,2 odeslaného formuláře na 100 bytů

- Líšnice (Praha-západ): 71,1 odeslaného formuláře na 100 bytů

- Čakovičky (Mělnicko): 70,8 odeslaného formuláře na 100 bytů

- Radějovice (Praha-východ): 69,4 odeslaného formuláře na 100 bytů

- Mirošovice (Praha-východ): 68,3 odeslaného formuláře na 100 bytů

- Káraný (Praha-východ): 68,2 odeslaného formuláře na 100 bytů

- Sluštice (Praha-východ): 67,0 odeslaného formuláře na 100 bytů

- Nový Vestec (Praha-východ): 66,2 odeslaného formuláře na 100 bytů

- Herink (Praha-východ): 66,1 odeslaného formuláře na 100 bytů

- Hrusice (Praha-východ): 65,6 odeslaného formuláře na 100 bytů



Zdroj: Český statistický úřad; údaje nepředstavují podíl sečtených bytů v dané obci v procentech, protože za jeden byt je možné odeslat více formulářů