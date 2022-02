Těsně pod milion korun – 951 tisíc – je určeno na nákup traktoru pro obec Kamýk nad Vltavou: podpory se tedy nemusejí dočkat pouze stavební akce. Z nejnižších dotací Šíma připomněl 200 tisíc korun na rekonstrukci sociálního zařízení v obci Kluky či na opravu místní komunikace v Karlově Vsi nebo čtvrt milionu na rekonstrukci autobusové zastávky v Plužné.

Ptačí chřipka se vyskytla na Kolínsku. V Masojedech museli utratit celý chov

Krajem poskytované dotace na rozvoj obcí do dvou tisíc obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova vycházejí z Programu 2021–2024, kde se pro celé čtyřleté období počítá s celkovou částkou 578 milionů korun. „Obce z něj mohou získat 1000 Kč na jednoho obyvatele a využít je na jakoukoli obecní infrastrukturu,“ připomněl Šíma.

Náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN) připomíná, že tento program může malým obcím usnadnit investice, které se pro jejich rozpočet zdály „příliš velké“. „Rád bych vyzval obce, které si dosud o příspěvek nepožádaly, aby vhodné projekty určené pro podporu připravovaly,“ připomněl. S tím, že minimální spoluúčast obce v roli žadatele je stanovena na 15 procent. „Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 85 procent z celkových uznatelných nákladů projektu,“ upozornil Michalik, co to znamená: z potřebné částky lze od kraje získat více než čtyři pětiny.