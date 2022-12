S komplikacemi musí řidiči po celou zimu počítat i na hlavních tazích. Včetně těch nejvytíženějších. Potvrzuje to Ředitelství silnic a dálnic ČR, jež varuje, že nejzrádnější bývají teploty kolem nuly.

Pozor na mostech i v okolí lesa

Řidičům jezdícím v širším okolí Prahy dálniční ředitelství připomíná jako rizikové převážně mosty, ale i úsek dálnic D4 a D6 nebo obchvat hned za hranicemi Středočeského kraje. Vedle mostů, které často namrzají i v době, kdy se všude kolem jede pohodově, zmiňuje oblasti v blízkosti lesů. I tam je třeba věnovat obzvlášť velkou pozornost řízení; často i zpomalit.

Rizikové mosty, kde je žádoucí mimořádná obezřetnost, jsou podle ŘSD na dálnicích D1 při pomezí Středočeského kraje a Vysočiny, D4 poblíž Voznice, D5 u Berouna nebo cestou po D7 od Slaného na Louny. Delší rizikové úseky dálnic vidí jejich ředitelství na D4 (Kytín, Voznice) a D6 (Nové Strašecí, Kačice). Mosty vyžadující obzvláštní opatrnost na silnicích první třídy zmiňuje například na Příbramsku na I/18, na Mělnicku na I/9 (na níž také kousek za hranicí Středočeského kraje varuje před možnými problémy na obchvatu Dubé), na Mladoboleslavsku na I/38.

Zimní gumy samozřejmě. Co dalšího?

I v zimě se můžeme pohybovat na silnicích bezpečně, zdůrazňuje Zdeněk Chalupa z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Jih. Základem je podle jeho slov reagovat na aktuální situaci. „Je důležité, aby řidiči přizpůsobili rychlost povětrnostním podmínkám a svým řidičským schopnostem,“ připomněl Chalupa, co se jeví jako samozřejmost, avšak množství nehod napovídá, že spousta řidičů se této zásadě snaží ujet.

Někteří se také mají na pozoru, když je počasí takové, že se přímo čerti žení. Se zlepšením nicméně ostražitost leckdy povolí. Právě pro případ oteplení však Chalupa nabízí varování: silnice v té chvíli mohou namrzat a klouzat podstatně víc, než když teploty spadnou hluboko pod nulu.

„Při nepříznivých povětrnostních podmínkách doporučujeme řidičům, aby si předem zjistili, zda trasa jejich plánované jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, aby neuvízli. Je dobré sledovat dopravní zpravodajství, zejména na rozhlasových stanicích, případně na internetu, kde jsou informace z dopravy aktualizované,“ radí policista. S tím, že před jízdou je třeba zkontrolovat vybavení vozidla – a případně doplnit vše potřebné pro provoz v náročných povětrnostních podmínkách. Což mimochodem platí i pro dostatek paliva.

Také meteorologové připomínají, že do sloty je potřebná náležitá výbava včetně zimních pneumatik s patřičnou hloubkou vzorku – a při cestách do hor radí nezapomenout ani na sněhové řetězy. A rovněž Český hydrometeorologický ústav zdůrazňuje: „Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně.“ Radí plánovat cesty, pokud je to jen trochu možné, za denního světla – a pro jistotu počítat s i možnými komplikacemi. Což znamená mít s sebou třeba nářadí k případnému vyproštění vozidla. A také vzít si s sebou teplé oblečení i alespoň minimální zásobu nápojů a jídla.

V souvislosti s očekávanou kalamitou cestáři žádají řidiče nejen o pochopení, ale také o vstřícnost a spolupráci. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, která se stará o údržbu silnic druhé a třetí třídy, po zkušenostech s nesnázemi, s nimiž se na počátku týdne řidiči sypačů a traktorů s radlicemi potýkali na Benešovsku zasaženém přívaly mokrého sněhu, připomíná, že problémy způsobují řidiči kamionů i osobních automobilů, kteří nechtějí techniku údržby nechat projet.

Mohou se stát i vážnější incidenty než je zbytečné zdržení, připomněla mluvčí správy silnic Petra Kučerová. „Před šestou ranní řidič autobusu, který zůstal stát uprostřed silnice mezi Sázavou a Bělokozly, nepustil náš sypač – a ten při snaze autobus objet spadl do příkopu. Vyprošťovací práce za účasti jeřábu trvaly do deseti hodin dopoledne,“ shrnula okolnosti havárie, jež se neobešla beze škod. Poničený pluh musel být před vyprošťováním ze sypače odmontován – a pro jeho odvoz bylo třeba přivolat další auto.