Vánoční zázrak: Rodinné tragédie vystřídala radost v podobě pohádkové výhry

O tom, že čas vánoční je dobou kouzel a občas se stane zázrak, někteří lidé nepochybují. Jiní na něj marně čekají celý život a po prožitých otřesech už nevěří, že by je mohlo potkat něco hezkého. Přesto se to někdy stane. To potvrzuje i paní Jitka z Kladenska. Sedmačtyřicetiletá maminka dospívajícího syna, která pracuje jako uklízečka v základní škole a v posledních letech ji potkávaly jen samé tragédie a nezdary, má rázem úsměv na tváři.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vojtěch Smola

Díky losu, který si manželem Honzou zakoupili o Zlaté neděli v trafice při procházce městem, se jim pod vánočním stromeček sešlo neuvěřitelných 100 tisíc korun. "Po setření políček jsme nevěřili svým očím. Při všech pohromách, které naši rodinu za poslední dobu potkaly, to je první dobrá zpráva,“ přiznala výherkyně. „Před časem mi zemřel tatínek, v lednu manželova sestra na covid, která byla stejně stará jako já a za několik měsíců zemřel na covid i tchán. V červnu zesnula i moje maminka. Zažili jsme ztrát a bolesti více než dost, takže jsme se oba s manželem shodli, že nám to poslali rodiče shora. V posledních letech jsme řešili i nemalé finanční problémy. Je to pro nás opravdu vánoční zázrak a moc si toho vážíme,“ potvrzuje paní Jitka. Kladno zahalil hustý dým, v areálu bývalé Poldovky hořely skládky pneumatik Pro jednoho možná pakatel, pro Jitku s Honzou pohádková výhra. „Když nám v trafice potvrdili, že jsme skutečně vyhráli tak velkou částku, museli nám ji vyplatit až na poště,“ popsala žena. Podle svých slov si za výhru konečně zaplatí opravu zubů, které už druhým rokem schovává raději pod rouškou, uhradí poplatky u notáře a zbytek rodina uloží. Poté, co se ve městě rozkřiklo, že losy skutečně obsahují výhru, slehla se po nich zem. To odsouhlasila i oslovená trafikantka. „Mohu potvrdit, že losy skutečně vyhrávají. V ten moment, když se lidé dozvěděli, že paní vyhrála, všechny losy dané značky z pultu zmizely. V zásobě máme už ale i nové, tak věřím, že se vánoční štěstí usměje i na někoho dalšího,“ uzavřela prodavačka.