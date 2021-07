Bude se kraj snažit koupit Hrabalovu vilu v Kersku?

/FOTOGALERIE/ Památník Bohumila Hrabala v Kersku. Líbilo by se? Bylo by to fajn, shodli se ve čtvrtek radní Středočeského kraje. Usnesli se, že nechají prověřit možnosti odkoupení chaty na Nymbursku, v níž pobýval i tvořil známý český spisovatel Bohumil Hrabal. Chatu „s příběhem“ nabízí web realitní kanceláře k prodeji za 11,9 milionu korun.

Hrabalova chata, kterou nabízí realitní kancelář ke koupi za necelých 12 milionů korun. | Foto: archiv Deníku

O tom, že se prozatím bude zvažovat, zda by Hrabalovu chatu mohl kraj koupit a uměl by ji smysluplně využít, informoval po jednání radních statutární náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS), jenž návrh kolegům přeložil. „Chceme především zhodnotit, jak by bylo možné využít chatu pro trvalou připomínku díla Bohumila Hrabala,“ poznamenal Kupka. Sám spisovatel se o chatě, jejím okolí a lidech kolem zmiňuje v Devateru otázek se zjevnou láskou: „Koupil jsem si domeček, abych našel samotu, ale nalezl jsem za dva dny více přátel, než jich mám doma…“ Právě zde vytvářel svá nejlepší díla – přičemž okolní kraj a tamní sousedé mu byli velkou inspirací. Moderní šlajsny i vybavení pro záchranu. Jezy se mění Přečíst článek › Příležitost získat chatu vítá radní pro oblast kultury a památkové péče Václav Švenda (Spojenci/TOP 09). „Měli bychom další možnost, jak dokladovat stopy Hrabalova životního příběhu – a zároveň by nám to umožnilo propojit další turistický cíl v kraji s kulturou a jejím odkazem budoucím generacím,“ míní. Jestliže hovoří o „další možnosti“, odkazuje tím na to, jak krajské instituce Hrabala připomínají nyní: Polabské muzeum v Poděbradech představuje Hrabalův automobil – a nově chystaná expozice Vlastivědného muzea v Nymburce vyzdvihne jeho výjimečný přínos pro literaturu 20. století. Také Kupka přikyvuje: „Další důstojná připomínka na území Středočeského kraje by umožnila zdůraznit kulturní význam jeho tvorby – a zároveň přispět k rozvoji cestovního ruchu v území,“ předpokládá. Nápad odkoupit Hrabalovu chatu dostal také ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Podle čtvrtečního vyjádření mluvčí ministerstva Michaely Lagronové je ministerstvo připraveno jednat s dalšími partnery, k nimž patří i kraj. A podle informací Deníku se rozhodně nepočítá s tím, že by se stát ve snaze chatu získat utkal s krajem: Kupka se Zaorálkem už byli v této věci v kontaktu. Také zastupitelé Nymburka už dali na srozuměnou, že jim osud chaty není lhostejný a město by se k řešení její budoucnosti mohlo postavit aktivně. Očkovací centra mají problém. Lidé prchají do Prahy pro očkování bez registrace Přečíst článek › Zděný objekt, k němuž patří i větší pozemek, je pozoruhodný hlavně sepětím s životem slavného spisovatele a částí jeho tvorby. Jinak jde o zcela „obyčejnou“ nemovitost na běžném realitním trhu. A k mání je nyní na inzerát podobně, jako když chatu kdysi získal Hrabal. Chata spisovatele Bohumila Hrabala v Hradištku-Kersku

V Kersku v aleji č. 30 stojí chata č. p. 0274, která patřila spisovateli Bohumilu Hrabalovi (1914–1997) a jeho ženě Elišce Hrabalové (roz. Plevové, zvané Pipsi, 1926–1987). Bohumil Hrabal chatu koupil v roce 1965 na inzerát od dvou starších učitelských sester Trnkových. Bezdětní Hrabalovi odkázali chatu synovi sousedů Eliášových – Radkovi. Eliášovi se o Bohumila Hrabala starali do konce jeho života. Chata je dnes tedy v soukromém vlastnictví, veřejnosti není přístupná. Zdroj: zastavení č. 5 na Naučné stezce Bohumila Hrabala

