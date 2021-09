Tentokrát je ve hře ještě povinnost zavádět od roku 2025 bezemisní vozidla. To může zajistit nasazení elektrobusů, trolejbusů (zřejmě takzvaných parciálních, kdy v části trasy nebude trolejové vedení a napájení zajistí baterie) – nebo pohonu na vodík. Kraj má podle slov Boreckého v plánu vydat se ve spolupráci s Prahou cestou elektrifikace.

V příštích letech se chystá také rozsáhlá série jednání představitelů kraje s autobusovými dopravci, s nimiž jsou z minulosti uzavřeny smlouvy do roku 2024. Také v tomto případě mají ke klíčovým tématům vyjednávání patřit plánované nákupy nových vozidel, a to nejen kvůli zajištění pohodlí a bezpečí cestujících díky obnově vozového parku.

Smlouvy, které mají Středočeský kraj a Praha uzavřeny s Českými drahami, neřeší jen požadovaný počet ujetých vlakokilometrů, způsob určování jejich ceny či třeba sankce za to, když vlak pojede špinavý, případně nepřijede vůbec. Smlouvy vzešlé z dlouhodobějších jednání představují objemné „knížky“, které řeší nejrůznější souvislosti.

Vyhlášeno by výběrové řízení mělo být již v roce 2023, řekl Borecký Deníku. S velkým předstihem tak má být jasné, zda České dráhy budou pro největší z krajů v republice jezdit dál i ve čtvrtém desetiletí 21. století, nebo se představitelé kraje rozhodnou dát přednost nabídce konkurence.

I když tato smlouva bude upravovat pravidla spolupráce až do roku 2029, středočeský radní Petr Borecký (STAN) již nyní uvažuje o novém výběrovém řízení – byť na platnosti současné smlouvy nic měnit nemíní.

Většinu osobních vlaků na středočeských železničních tratích provozují České dráhy. Plyne to ze smluv o zajišťování dopravní obslužnosti s desetiletou platností, jež s touto společností uzavřeli představitelé Středočeského kraje a Prahy v roce 2019 (rychlíky pak objednává stát prostřednictvím ministerstva dopravy).

