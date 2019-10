Kdo povede Čapkův památník? Jasno má být za týden

/FOTOGALERIE/ K završení by se měly blížit v minulosti i hodně emotivní debaty o obsazení ředitelského postu Památníku Karla Čapka ve vile v lokalitě na Strži; nedaleko Staré Huti u Dobříše. Vbrzku se dá očekávat, že do čela toto malého muzea, fungujícího jako příspěvková organizace kraje, bude jmenován ředitel či ředitelka nevyvolávající protesty už svou přítomností. Šéfovský post mají krajští radní podle doporučení výběrové komise obsadit v příštím týdnu. Mělo by se tak stát 10. října.

Památník Karla Čapka | Foto: Krajský úřad Středočeského kraje