Šofér linkového autobusu vlastně udělal jen to, že se ozval na tísňovou linku 158, aby upozornil na situaci, která se mu zdála zvláštní. Od volantu si všiml staršího muže, který seděl v autobusové zastávce. A vybavil si, že tohoto člověka viděl na stejném místě už při minulém průjezdu. Před čtyřmi hodinami! Tohle řekl policistům, přičemž upozornil, že je venku chladno – a na vysedávání v takovém počasí není starý pán dost oblečený. Navíc se svěřil, že mu nepřipadá zrovna „v pohodě“. To stačilo.

K zastávce okamžitě vyjeli úvalští policisté, kteří se na místě přesvědčili, že v tomto případě zdání neklamalo. „Pomohli se zajištěním dopravy dezorientovaného staršího muže do bydliště. Poté, co policisté prochladlého pána předali členům rodiny, dozvěděli se, že příbuzní už muže hledali – a měli obavu o jeho život a zdraví,“ shrnula Hašlová, co následovalo. „Všímavostí můžeme třeba i zachránit život – stačí pouhé upozornění na podezřelou situaci,“ poznamenala.