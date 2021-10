SPOLU, seskupení ODS, KDU-ČSL a TOP 09, v kraji získalo 28,74 procenta hlasů. „Výsledek předčil očekávání,“ pochválil úspěch místopředseda ODS Martin Kupka – současný poslanec, náměstek hejtmanky a starosta obce Líbeznice, jenž je na středočeské kandidátní listině trojkou.

SPOLU už také ohlašuje záměr jednat o nové vládě postavené na „dvou demokratických koalicích“ – přičemž hovoří o budoucí spolupráci s koalicí Pirátů a STAN. Ta ve volebních součtech skončila na třetí příčce: jak v pořadí středočeském, tak celorepublikovém. Koneckonců středočeské výsledky se od těch celostátních příliš neodlišují.

Zvláště špičky ODS se netají předpokladem, že prezident republiky Miloš Zeman nemůže ignorovat jasnou většinu vzešlou z voleb. Hlava státu však zatím chystá setkání s předsedou ANO Andrejem Babišem, čímž by Zeman mohl naplnit svá dřívější slova o tom, že první pokus sestavit vládu hodlá nabídnout nejsilnější straně; nikoli koalici. Sám Babiš se v sobotu večer vyjádřil neurčitě: „Jestli mě pověří, nebo nepověří, to se dozvíme.“ Naznačil však, že jednání o vládě by měla začít až ve středu. A téměř jedním dechem dosluhující premiér zmínil na sobotní tiskové konferenci, že on sám se v pondělí chystá na jednání s představiteli Škody Auto „o dramatické situaci v automobilovém průmyslu“.

S bezmála čtyřprocentním odstupem za středočeským vítězem následuje právě hnutí ANO (24,92 procenta). Jeho šance docela přesně odhadla někdejší hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, která byla zařazena na krajskou kandidátní listinu jako trojka: prohlásila, že za úspěch považuje „cokoli nad 25 procent“. Pomyslný bronz patří v kraji i celorepublikově PirSTANu (19,46). Nad pětiprocentní hranicí se ještě drží SPD se středočeským ziskem 7,79 procenta.

Pod pěti procenty potřebnými pro vstup do Poslanecké sněmovny zůstává dosavadní vládní strana ČSSD (4,56 procenta), jejíž předseda a středočeský lídr Jan Hamáček jasně prohlásil, že v případě podílu hlasů pod pět procent opustí svoji funkci. Už oznámil i konkrétní termín: rezignuje na jednání předsednictva strany 25. října. Tradiční stranu v podobě sociální demokracie dokonce předstihl nováček na politické scéně PŘÍSAHA Roberta Šlachty (4,58 procenta). Následuje další partaj s letitou historií: KSČM (3,48), jež stejně jako ČSSD sněmovnu opustí.

Jako „propadlík“ sněmovních voleb se ve středních Čechách jeví Urza.cz: Nechceme vaše hlasy se ziskem 0,10 procenta hlasů. Jen o málo úspěšnější jsou uskupení, jež však ve svém názvu voliče neodmítají: Aliance národních sil (0,11 procenta), Hnutí Prameny (0,14) a Senioři 21 (0,15). S nevelkým odstupem a shodnými ziskem 0,20 procenta hlasů následují Koruna Česká a Aliance pro budoucnost. Zatímco nejúspěšnější z nich má necelých 1,5 tisíce hlasů, podpora vítězné koalice SPOLU převýšila 203 tisíce.