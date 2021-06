Reaguje tak na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, podle kterého k plošnému uzavírání služeb chybí zákonný podklad. „Nemáme takovou kompetenci,“ potvrdil v pátek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) – byť současně naznačil, že debatám o právních výkladech ještě nemusí být konec: představitelé státu zvažují, že by se ještě mohli snažit verdikt zvrátit podáním ústavní stížnosti.

Vojtěch však nepopřel, že aktuálně platné rozhodnutí soudu o tom, že omezující opatření nemají oporu v paragrafech, se týká nejen budoucnosti, ale vztahuje se i k minulosti. Jinými slovy: otevírá se prostor pro provozovatele, aby žádali stát o odškodnění za uzavření svých podniků vynucované nařízením, jež vlastně bylo protiprávní. Mnozí restauratéři se sice shodují, že sami na právní spory nemají čas, energii ani peníze, potřebují se soustředit na podnikání a snažit se „dohnat“ ztracené týdny i měsíce, ale uvítali by, kdyby politici uznali chybu a stát přišel s finančním odškodněním sám. Není však ani málo těch, kteří naznačují odhodlání jít do boje – a ostatně bojovali už ve chvíli, kdy na své straně neměli rozhodnutí soudu, ale jen přesvědčení o své pravdě. A přízeň části veřejnosti netající odpor k vládnímu týmu současného premiéra.

Nepřehlédnutelný mezi odpůrci je někdejší pražský politik v barvách několika různých stran Jiří Janeček, který provozuje restauraci a pivovar Malý Janek v městysu Jince na Příbramsku. Pozornost budily jeho protestní aktivity s odmítáním protikoronavirových opatření v uplynulých měsících – od otevření v době, kdy se nesmělo, po organizování protestů v ulicích, což obojí zaměstnalo i policii – a rebelantem zůstává i dnes. Stačí se podívat na úvodní nabídku webu jeho podniku: „Rádi vás obsloužíme bez lustrace, bez očkování, bez jakýchkoliv testů nebo dokladování o prodělané nemoci.“ Odmítá tedy opatření, jež zůstávají v platnosti i v době, kdy soud přiměl stát couvnout od příkazu mít zavřeno (a ministr Vojtěch připustil, že nemá ani právo omezovat otvírací dobu).

Žaloby provozovatelů restaurací na stát kvůli nezákonnému uzavření? Těch se chystají stovky, míní Janeček, jenž je nyní celorepublikově známý jako místopředseda hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES. Je přesvědčen, že jestliže vláda „tahala provozovatele restaurací za nos“ – a postup, pro který soud nenašel zákonný podklad, zvolila vědomě, třebaže jí nechyběla upozornění na protiprávní jednání – musí se to projevit. Má také za to, že z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu plyne, že stát podnikatelům nemůže vyplácet kompenzace v rámci programu covidových podpor. Hnutí tak už má připravené vzory podání, aby sepsání žalob bylo pro podnikatele snadné.

Naopak zástupci profesních svazů zatím nemají zprávy, že by se jednotlivě podávané žaloby chystaly v nějakém masovějším měřítku a podnikatelé chtěli své nároky řešit u soudu. Spíš se objevily dotazy na možnost hromadného zastoupení, což ale podle slov prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka není možné. Sám si nejen jako šéf profesní organizace, ale také jako zkušený člověk z oboru, jenž kdysi v InterContinentalu Praha prošel řadou pozic na place i v kancelářích od číšníka až po asistenta generálního ředitele a Front Office Managera, nedovede představit, že by se do soudních pří pouštěli jednotlivci.

Zdá se ale, že věc se ještě stane velkým předvolebním tématem. Již v pátek to ostatně naznačil šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek, když vyslal zprávu veřejnosti prostřednictvím rozhovoru na serveru Seznam Zprávy: hromadné žaloby na stát lze podle něj čekat „s velkou pravděpodobností“. On sám by se prý soudně bránil, kdyby byl podnikatelem. Současně Bartošek hned kuje předvolební železo, dokud je žhavé. Zdůraznil, že pokud koalice Spolu, jejíž součástí jeho strana je, bude zastoupena v budoucí vládě, bude se snažit s podnikateli dohodnout a usilovat o mimosoudní vyrovnání.

NSS už před týdnem zrušil opatření MZDR týkající se restaurací. Ačkoli rozhodnutí vstoupilo v platnost v úterý, MZDR se rozhodlo povolit otevření až k 1. červnu.

Naprostá rezignace na právní stát. Naprostá a úmyslná. — Martin Kupka (@makupka) May 28, 2021

Ve stejné situaci jako restaurace se ocitly také další provozovny služeb; neplánovaně a předčasně se tak na základě rozhodnutí soudu otevírají například i kryté bazény, sauny, wellness či solné jeskyně. V žádném oboru však omezující opatření proti šíření koronaviru nevzbudila takový rozruch, jako v případě pohostinství.