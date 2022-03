Co je cílem této mise do Pobaltských republik?

Cílem je ochrana jejich vzdušného prostoru. Ten úkol není nový. Pobaltské republiky vstoupily do NATO v roce 2004 a protože nedisponují nadzvukovým letectvem, tak od té doby se tam střídáme s našimi aliančními partnery.

Co se vlastně může stát? Může dojít k nějakému porušení mezinárodních hranic?

Čistě teoreticky by se nikdy nemělo stát nic. Bohužel tomu tak není. I v našich předchozích nasazeních se stalo, že letouny Ruské federace ne vždy přesně dodržují pravidla mezinárodního leteckého provozu. V tu chvíli jsou letouny Aliance aktivovány, aby tuto aktivitu monitorovaly. Nikdy ale k žádné eskalaci nedošlo.

V jakém režimu budete v Pobaltí sloužit?

Režim je naprosto shodný s režimem tady u nás v České republice. To znamená, že tam nejdeme plnit nic, co bychom nedělali jako náš dennodenní chleba. Je to zkrátka ochrana vzdušného prostoru, v tomto případě ale aliančního.

Z jakých okolností startujete?

Jsou v podstatě dva případy, kdy startujeme. Jeden je nácvik celého systému, jde o takzvanou cvičnou aktivaci, která je nezbytná právě proto, abychom byli připraveni na aktivaci ostrou. To je ten druhý případ. Ta přichází ve chvíli, kdy dojde k nějakému porušení pravidel. Letouny do 15 minut po aktivaci vzlétnou.

Budete operovat i nad mořem.

Ano. Piloti jsou za tímto účelem vybaveni speciálními oděvy pro případ, že by se museli katapultovat do moře.

Přes která území piloti do Pobaltí letěli?

Tou nejkratší možnou cestou, tedy přes Českou republiku, Polsko a a Litvu. Cesta trvá zhruba hodinu.

Jak se o úkol budete dělit se Španěly, kteří tam budou s vámi?

My jsme pod taktickým velením střediska v Německu a to rozhodne, které letouny bude aktivovat. Španělé mají úplně ten samý úkol co my. Ještě před Krymem v roce 2014, kdy byla mezinárodní situace o poznání klidnější, tak byl v Pobaltí přítomen vždy jeden národ a ten měl hotovost na starosti. Po roce 2014 Aliance posílila svoje východní křídlo a my se v rámci tohoto posílení misí zúčastňujeme.

Jaká je situace kolem Pobaltí, máte nějaké zprávy?

Zprávy máme takové, že aktivita je stále stejná jako bylo před událostmi na Ukrajině.

Museli jste přijmout nějaká speciální opatření právě s ohledem na situaci na Ukrajině?

Žádná speciální opatření jsme přijmout nemuseli. Samozřejmě je to ale o větším psychickém tlaku. To znamená, že jsme se museli opravdu pořádně podívat, co jaká pravidla znamenají, aby nedošlo ke zbytečné eskalaci.

Byli třeba piloti nervóznější než jindy?

Nebyli.

Kolik ostrých startů za jednu misi uskutečníte?

V roce 2009 jsme tam za ty čtyři měsíce měli osm ostrých vzletů.

Můžete popsat některý z těch incidentů?

Nejčastěji to bývá tak, že si ruské vojenské letadlo podá letový plán a pak ho nedodržuje. Nebo nenastaví mód, který je nezbytný pro udržení správných rozestupů od civilního provozu. V tom případě Aliance pohyb monitoruje. K žádné eskalaci ale zatím nedošlo, musím na stranu ruských pilotů říci, že se vždy chovali korektně.

Čáslavské gripeny již střežily vzdušný prostor Lotyšska, Litvy a Estonska v letech 2009 a 2012, kdy operovaly z letecké základny Šiauliai, a naposledy v druhé polovině roku 2019 z vojenské letecké základny v Ämari v Estonsku. Také se podílely na ostraze vzdušného prostoru Islandu v letech 2014, 2015 a 2016.