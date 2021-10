Čtrnáctiletá Jana Vrabcová je štíhlé postavy, vysoká asi 173 centimetrů, má dlouhé blonďaté vlasy a hnědé oči. "Pokud máte jakékoliv poznatky k tomu, kde by se 14letá dívka nebo její matka mohly nacházet, sdělte je prosím policistům na linku 158. Děkujeme za pomoc s pátráním ," uvedla policie prostřednictvím sociální sítě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.