Přímo ve středních Čechách se sice seminář nechystá – v době od počátku března do poloviny dubna se však uskuteční ve všech okolních krajích i v Praze (v hlavním městě bude konkrétně 12. března). Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím registrace na www.foodnet.cz/rp.

Soutěž Regionální potravina, jež si vydobyla značnou prestiž nejen mezi výrobci, ale těší se ohlasu i u spotřebitelů, vstupuje již do 11. ročníku. Pomoci zájemcům o účast chce i SZIF, který společně s ministerstvem zemědělství a zástupci veterinární správy i Státní zemědělské a potravinářské inspekce chystá semináře zaměřené především na poučení, jak správně značit potraviny. „Cílem je předat výrobcům informace k účasti v soutěži – a také seznámit je s novými legislativními úpravami v potravinářství. Dozorové orgány dále vysvětlí, jaké jsou největší problémy s označováním výrobků a předvedou i praktické příklady,“ shrnula Rezková nabídku pro producenty potravin. Připomněla, že účastníci budou mít také příležitost konzultovat s přednášejícími jednotlivé případy značení konkrétních produktů.

Značka Regionální potravina přispívá k propagaci výrobku, které se jí mohou pochlubit. Oblibě se těší například mezi lidmi, kteří vyhledávají nákupy na farmářských trzích. Získat ji mohou malí a střední producenti potravin pro výrobek připravený s významným podílem místních surovin, přičemž ve 13 krajích porota vybírá vítěze v rámci devíti kategorií.

Značkou, která je udělována s právem užívání po dobu čtyř let, se nyní může pochlubit 413 produktů od 317 výrobců. Loni ve středních Čechách uspělo osm výrobků od šesti firem, když jedna společnost bodovala zároveň se sýrem i smetanou ke šlehání a další získala ocenění nejen za paštiku, ale také za plněné papriky ve skle. Kromě masných výrobků a produktů z kategorií mléčných výrobků a sýrů a hotových jídel se loni ve středních Čechách staly Regionálními potravinami ještě zelenina, pivo a dort.

Vlastní regionální značku má rovněž Středočeský kraj. Potravinářský výrobek Středočeského kraje má rovněž už letitou tradici. Nejnovější výsledky, vzešlé z hodnocení poroty v polovině ledna, hejtmanství vyhlásí 21. března v Lysé nad Labem. Stane se tak jako obvykle: v rámci programu 52. národní výstavy zemědělství, zahrádkářství a potravinářství Jarní Zemědělec.

Potvrzeno: logo na kvalitu opravdu zaručuje

To, že značky kvality skutečně kvalitu zaručují, potvrzuje Pavel Kopřiva ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Uvedl to ve středu v souvislosti se zhodnocením pravidelné kontrolní akce zaměřené speciálně na produkty se značkami Regionální potravina a Klasa. „Výsledky za rok 2019 opět potvrdily jejich velmi vysokou jakost a bezpečnost,“ uvedl Kopřiva.



Připomněl, že loni inspektoři hodnotili 77 šarží produktů se značkou Regionální potravina, přičemž právním předpisům vyhověly všechny – u dvou výrobků však bylo odhaleno porušení pravidel toto značky; konkrétně se jednalo o nedodržení předepsaného podílu surovin domácího původu. Mezi bezproblémovými výrobky figurovaly i vaječná pomazánka z Kostelce nad Černými lesy (kontrolovaná dokonce opakovaně; v létě i na podzim) či piva z Kácova a z Benešova – a rovněž z Benešova pocházející hned tři varianty slaného štrúdlu: s náplněmi šunka-zelí, šunka-pór a šunka-špenát. Bezproblémový byl rovněž zelený chřest z Hostína u Vojkovic.



Inspektoři dále posuzovali 171 šarží potravin s národní značkou kvality Klasa. Nevyhovující byl jeden vzorek. „Z hlediska zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce se jedná o jednu z nejméně problematických kategorií potravin. U ostatních kategorií inspektoři zjišťují až řádově vyšší podíly nevyhovujících vzorků,“ upozornil Kopřiva.



Poznamenal současně, že potraviny oceněné značkami Klasa a Regionální potravina musí splňovat nejen požadavky vyplývající z národní a evropské potravinové legislativy, ale i nadstandardní požadavky související s podmínkami pro používání značky kvality. „Jde mimo jiné o vyšší podíl masa u masných výrobků, přísnější regulace v používání sladidel, barviv a dalších aditiv, vyšší nároky při hodnocení chuti a konzistence potraviny,“ upozornil, co také logo na obalu může naznačit.



A mimochodem: na tenhle příslib je spolehnutí. „Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce pravidelně kontrolují potraviny oceněné značkou kvality už 17 let – a výsledky kontrol stabilně potvrzují nejvyšší jakost hodnocených produktů,“ uvedl Kopřiva.