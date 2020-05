Jak se ve středních Čechách jedlo před sto lety? A před tisíci?

Hrách a kroupy - to je hloupý, to já mívám každej den, ale vdolky z bílý mouky sotva jednou za tejden. Tak stravu někdejších generací přibližuje dodnes známá folklorní říkanka; často i zpívaná. Přičemž současní výživoví poradci i mistři kuchařského umění se vcelku shodují: pokrmy založené na využívání hrachu a krup vůbec nejsou „hloupé“. Stejně jako myšlenka, že pečení z bílé mouky by mělo být jen příležitostné.

Z výstavy 'Jídlo deseti staletí' v Arnoldinovském domě v Brandýse nad Labem. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje