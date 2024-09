I přes nepřízeň počasí si lidé našli čas a projevili zájem o stav svého zdraví, když si ve Voticích v pondělí 16. září nechali změřit své hodnoty a poradit, jak o své zdraví co nejlépe pečovat.

Organizátoři Dne zdraví, kterými byl spolek Život a zdraví, se tentokrát rozhodli pro vnitřní prostory městského úřadu, jelikož usoudili, že stánky, které k tomuto účelu běžně používají, by nebyly kvůli přetrvávajícímu dešti vhodnou volbou. Návštěvníci obdrželi u vchodu vstupní dotazník, do něhož se postupně zapisovaly naměřené hodnoty. Po vyplnění testu životního stylu je na konci čekalo jeho vyhodnocení a rady, jak předejít zhoršování svého zdravotního stavu a udržet se co nejvíce a nejdéle fit. „Děkujeme Jaroslavě Pokorné za poskytnutí prostoru na městském úřadě," ocenili organizátoři vstřícnost místostarostky Votic.