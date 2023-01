Internetové informace o kraji má být za měsíc možné vyhledávat snáze

Prakticky vše, co lidé chtějí vědět o Středočeském kraji (a prý i o práci jeho vedení), budou moci najít na jeho webu. A k nalezení by to brzy mělo být snadno; bez velkého pátrání. To před časem veřejně slíbila hejtmanka Petra Pecková (STAN) – a nyní se zdá, že ohlašovaná změna je na dohled. Mluvčí kraje David Šíma v pátek 13. ledna oznámil, že zbrusu novou webovou prezentaci kraj dokončuje, přičemž dostupná veřejnosti by měla být již během února.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň