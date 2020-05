Vědcům se dostalo ryze praktického poučení z ekonomické oblasti k tématu, jež se dotýká přímo jejich peněženky (či spíše bankovního konta): zdaňování příjmů fyzických osob.

První setkání s vědci z ciziny, jimž je možné nabídnout pomoc se zvládáním záludností pobytu v České republice, se uskutečnilo v únoru v rámci projektu Welcome Office SIC – a právě tehdy zahraniční experti dali najevo, že by měli zájem o detailní informace k tomu, jak je to s daněmi. Ani sami navzájem si totiž neporadí, byť by i byli v kontaktu: u jednotlivců procházejících z různých zemí, kteří přicestovali doslova ze všech světových stran a směrů i z různých vzdáleností, se totiž situace může poměrně zásadně odlišovat. Expert na problematiku daní příjmů fyzických osob pro cizince Adam Linek také skutečně na závěr webináře odpovídal na zcela konkrétní a i poměrně komplikované dotazy, jejichž počet se šplhal do desítek.

Poučení z oblasti, která je zcela mimo obor jejich bádání, se dostalo mimo jiné vědců působícím nyní v Dolních Břežanech, ve Vestci, Ondřejově či Buštěhradu. Mezi účastníky webináře totiž nechyběli členové týmů laserových center ELI Beamlines a HiLASE, vědci působící v biomedicínském výzkumném centru Biocev, v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR či v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.