Hrozí škody způsobené vichrem, někde i povodňová bdělost

Bude foukat, a to mnohem víc než v sobotu. Na to upozornil Český hydrometeorologický ústav v souvislosti s čerstvým severozápadním větrem spojeným s přechodem frontálních systémů. Pro celé území středních Čech i Prahu vydali meteorologové varování platné v neděli od 11. hodiny až do půlnoci.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv