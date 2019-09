Bylo to v neděli 1. září, kdy se Miloš Ježek, Pavel Maňas, Lukáš Novotný a Jan Vyhnánek vraceli z víkendového mistrovství republiky v požárním sportu v Ústí nad Labem. Na dálnici D6 nedaleko Prahy dojeli k čerstvé dopravní nehodě přímo v prostoru jenečské křižovatky: osobní auto, které (jak se posléze ukázalo) vezlo pět lidí, vyletělo z dálnice – a skončilo převrácené střechou dolů v retenční nádrži se dvěma metry vody. Zraněné bylo třeba dostat ven dřív, než utonou. Velmi náročný úkol: když se jednu osobu nedařilo z vraku vyprostit, bylo vozidlo nutné otočit a nadlehčovat, aby měla hlavu nad vodou, dokud se hasičům nepodařilo uvolnit opěradlo. A tři z pěti pasažérů pak hasiči až do příjezdu záchranné služby oživovali.

Hrdinský čin s mimořádnou obětavostí, ocenil ministr Hamáček zásah, jaký hasiči předvedli. Pozval je, aby jim osobně poděkoval a každému předal skleněnou plaketu. Řeč při tom přišla i na slova slavnostního slibu, který hasiči skládají při vstupu do služebního poměru. Zavazují se, že v případě nutnosti nebudou váhat nasadit ani vlastní život. A čin oceněné čtveřice ukázal, že slova přísahy platí nejen ve službě. Poskytnout pomoc lidem, kteří ji potřebují, jsou hasiči připraveni kdykoli. „Je to důkaz, že hasič je ve službě 24 hodin sedm dní v týdnu. Vážím si jejich nasazení, kdy neváhali a obětem nehody poskytli první pomoc,“ uvedl Jan Hamáček při předávání ocenění, přičemž zdůraznil, že tady je na místě hovořit o skutečné záchraně životů. Už záhy po akci to za pořadatele šampionátu shrnul ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Roman Vyskočil. „Letošní mistrovství má kromě vítězů také své hrdiny,“ připomněl, že i z pohledu hasičů šlo o mimořádný čin.

Bezprostředně po nehodě mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Tereza Fliegerová uvedla, že společně s kolegy na místě velmi účinně zasahovali také civilisté – a to i ve vodě. Ochota pomoci byla tak velká, že při pohledu na odstavená auta dokonce nebylo zprvu jasné, kolik vozidel se vlastně do nehody na dálnici zapojilo: řidiči prostě dupli na brzdy a vyběhli, aby se snažili něco udělat; že je situace moc zlá, bylo očividné. Až když bylo po všem a lidé se vrátili ke svým vozům, aby pokračovali v jízdě, se ukázalo, že odjíždějí všechna auta: nikdo další se na nehodě nepodílel.

Totéž nyní ocenění hasiči zopakovali i svému ministrovi: bez pomoci lidí, kteří byli na místě ještě před jejich příjezdem, by řešení této události bylo mnohem komplikovanější. Potvrdilo se tak, že i „obyčejní“ lidé mohou být hrdiny – a naštěstí se najde dost takových, kteří ve chvíli, kdy je zle, pomoci dokážou a chtějí.