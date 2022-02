1. Beranovy děti

Že v Kladně roste obří talent, věděli dlouho hlavně odborníci a místní. Skvělý tým trenéra Karla Berana a vedoucího Oty Černého, v němž hrával i Pavel Patera a další později kvalitní borci, byl výborný od dětství. Sám Jágr i v něm vyčníval tak, že si ho vytahovali trenéři také o dvě kategorie výš. V žácích o něm už psaly první noviny – týdeník Květy si všiml jeho hattricku do sítě Sparty…

2. Tisíce dřepů

Měl obrovský talent, ale ten podpořil dřinou, o níž se většině hráčů může jen zdát. Jágr byl schopen jako dítě udělat i 2000 dřepů denně a k tomu několik stovek kliků.

3. Národní výbor

Kladno nechtělo vstup Jágra mezi dospělé uspěchat a jeho to štvalo. A tak se v dorostu začal domlouvat na přestupu do Sparty, kam ho měl vozit další ex-kladeňák Josef Horešovský, který na Kladensku bydlí. Ostře zakročilo vedení Poldi i tehdejší špičky okresního národního výboru!

4. Cizí legitimace

Když Jágra Kladno vzalo do A týmu mužů, bylo mu teprve patnáct let a hrát správně nesměl. Než ho doktoři ostaršili, tak nastupoval v přípravě na cizí legitimaci, konkrétně Zdeňka Hraběte mladšího, syna kladenské legendy.

5. Světový bronz

Reprezentační kariéra Jaromíra Jágra začala už v patnácti letech a nakonec si zahrál dvě velké mezinárodní akci mladých borců. Nejprve ME do 18 let, kde skončil silný tým Československa druhý za Sovětským svazem. Silná generace Jágra, Reichla, Holíka či Šlégra chtěla zlatou aspoň z MS dvacítek, ale podlehla opět Sovětskému svazu se skvělým Pavlem Burem a Kanadě. Byl z toho bronz, Jágr se však dostal do All Stars finského turnaje.

6. Číslo 68

Jágrova rodina, zejména dědové a babičky, měla problémy s komunistickým režimem. Oba dědy hospodáře mu dokonce komunisté zavřeli. I proto talentovaný borec režim nesnášel už jako malý kluk a na penál si vyryl číslo 68 jako znamení odporu proti ruské okupaci. Číslo nakonec začal nosit i v NHL a nosí ho dodnes. V Kladně však původně míval patnáctku.

7. Calgary

První zápas Jágra v reprezentaci se odehrál v létě 1989, proti Německé spolkové republice ale nešlo o zápas oficiální. Počítejme jako první duely ze září roku 1989 a soupeřem byl tehdejší vítěz Stanley Cupu - Calgary Flames. Trenér Pavel Wohl dal šanci celé supertalentované trojce Jágr, Reichel, Holík a oni dávali i góly! Skvělá premiéra mimochodem proti Joe Niuwendyikovi, jenž později už jako manažer získal Jágra do Dallas Stars.

8. Jágr kouří Spartu

Jednu chvíli měl do Sparty nakročeno, ale nakonec proti ní celou kariéru nastupuje a pravidelně patří k jejím katům. Ještě mu nebylo šestnáct a trenéři A týmu Eduard Novák a Bedřich Brunclík si ho přece jen do áčka vytáhli a on ve své druhé sezoně naplno zazářil – i vedle legendárního kanonýra Milana Nového. Už bylo po sametové revoluci, když nastřílel Pražanům v jednom ze semifinálových zápasů hattrick a deník Čs. Sport vymyslel památný titulek: Jágr kouří Spartu.

9. Milan Nový

Československá střelecká legenda pomáhala Kladnu na sklonku kariéry a v té době se dostal do kladenského týmu také patnáctiletý Jaromír Jágr. Při prvním vstupu do kabina áčka se klepal a spoluhráči si z něj ještě vystřelili a posadili ho na místo Milana Nového. Ten nevěřícně zíral a ptal se? „Co tu dělám, mladej?!“ Nicméně vztah mezi oběma skvělými hráči se rozvinul dobrým směrem, Nový si vzal Jágra do lajny a dost ho naučil. Ještě při Nového šedesátce si zahráli společně exhibici.

10. Bronz i draft

Jágr se po povedené sezoně 1989/90 dostal i na MS dospělých do Švýcarska, přispěl tam k bronzu pro Československo a události šly rychle za sebou. Na velkém draftu do NHL si ho jako pátého v pořadí vybral Pittsburgh Penguins, který měl v týmu tehdy největší hvězdu světového hokeje Maria Lemieuxe. Páté místo je trochu „pod cenou“, ale tehdy se skauti spletli a třeba Philadelphie později hořce litovala, že místo Jágra vzala bojovníka Mika Ricciho…

11. Krušné začátky

Osmnáctiletý kluk to po příletu do Pittsburghu neměl snadné. Neuměl anglicky, byl ve velkém městě sám. Pomáhal mu veterán a pětinásobný vítěz Stanley Cupu Bryan Trottier, ale hlavně zasáhl klub, který získal z Calgary Jana Hrdinu. Zkušený reprezentant Jágrovi hodně pomohl na ledě i mimo něj a na konci ročníku už byl mladík silnou stránkou sestavy trenéra Boba Johnsona. Ta nakonec získala po výhře nad Minnesotou North Stars pro Penguins historicky první Stanley Cup! A kladenský šikula k němu přispěl důležitými góly, třeba v prodloužení proti New Jersey.

12. Slavné sólo ve finále

V roce 1992 hrál Jágr druhou sezonu v NHL a opět došel s Pittsburghem až do finále Stanley Cupu. Snový úvod! Navíc v klíčovém prvním duelu finále dal Jágr životní gól, který díky přenosu stanice OK3 viděli i fanoušci v Česku. Obešel tři hráče Chicaga včetně Čecha Kučery a zavěsil na 4:4. Byl to rekord NHL, tak mladý hráč (19 let) nikdy ve finále Stanley Cupu neskóroval! Lemieux pak obrat dovršil a Penguins brali druhý pohár v řadě.

13. První Art Ross Trophy

Sezona 1994-95 byla zkrácena, hráči v NHL stávkovali. Jágr v době stávky pobláznil Česko v dresu Kladna, ale zahrál si také za Schalke či italské Bolzano. Šel do nejlepších let, a když NHL přece jen vypukla, stihl vyprodukovat 70 bodů stejně jako hvězda Philadelphie Erik Lindros. Měl však více vstřelených branek, a tak poprvé v kariéře získal ceněnou Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL. Nakonec ji získal ještě čtyřikrát!

14. Evropský rekord

V sezoně 1995/96 sice Jágr Art Ross trophy neobhájil, tu opanoval jeho spoluhráče Mario Lemieux (161 bodů), ale 149 bodů je Jágrovým historickým maximem v NHL. A také platný rekord v počtu bodů získaných evropským hokejistou.

15. Jágr Team

Původně vznikla hokejová škola Jaromíra Jágra a z ní později vykrystalizoval Jágr Team. Hrály za něj tehdejší české hvězdy vždy během léta, když byla v NHL pauza. Republiku objížděl Jágr Team nejen s hokejovými exhibicemi, ale i fotbalovými či tenisovými. Vyprodal spoustu hal a stadionů.

16. Výbuch v Německu

V reprezentaci se Jágrovi dlouho moc nedařilo. Jako mladíček sice získal bronz na MS ve Švýcarsku, ale pak přišly výbuchy na Světovém poháru 1991 a na MS 1994. Vrcholem pak byl Světový pohár 1996, kde na hvězdné Čechy házeli fanoušci ve Sportovní hale po prohře se Švédy plechovky od piva a poté národní tým dostal výprask od Německa 1:7. Neúspěch přitom přišel pár měsíců poté, co výběr evropských hráčů opanoval mistrovství světa ve Vídni. Sám Jágr ale prohlásil, že tahle prohra týmu později pomohla, příště už totiž nic podobného nechtěl dopustit.

17. Nagano 1998

Nejslavnější moment české hokejové historie, olympijský triumf. Jágr tady poprvé opravdu zazářil v národním týmu, dal krásný i důležitý gól ve čtvrtfinále s USA (na 2:1) a s týmem slavil zlaté medaile. Dokonce přijal i to, že největší hvězdou výběru je brankář Dominik Hašek.

18. Hart Memorial Trophy

Tahle trofej ještě Jágrovi chyběla a tolik po ní toužil. Být nejužitečnější hráč! Podobnou trofej dostal několikrát od hráčské asociace (L. Pearson A.), ale od novinářů a odborníků jen v roce 1999. Tehdy neměl konkurenci, táhl svůj Pittsburgh (127 bodů), prožíval individuálně nejlepší období. V play off s Martinem Strakou zařídili neskutečný obrat série s tehdy skvělými New Jersey Devils a v podstatě tak zachránili klub před bankrotem.

19. Česká kolonie

V Pittsburghu postupně vyrostla česká kolonie, která čítala až 11 hráčů! Vše vyšperkoval spolu s Alpo Suhonenem první evropský kouč v NHL, Ivan Hlinka. V roce 2001 došel s týmem až do semifinále Stanley Cupu, Jaromír Jágr byl tehdy hlavním tahounem spolu s Mariem Lemieuxem, který se vrátil k aktivní kariéře. Jejich vztahy naboural pozdější Jágrův odchod z Pittsburghu, který zapříčinil i nesoulad mezi Jágrem a Hlinkou.

20. Mario Lemieux

Poprvé ho Jágr zaregistroval při MS v Praze 1985, jako třináctiletý kluk hltal góly kanadského talentu, hlavně ty dva, které vstřelil Sovětům. To ještě netušil, že se za pět let setkají v kabině Pittsburghu, společně dobudou dva Stanley Cupy a sehrají spousty fantastických akcí. Jejich rozchod ale nebyl idylický, podle Lemieuxe se Jágr nechoval k Pittsburghu v době finančních potíží klubu tak, jak by si tehdejší majitel představoval. Čas vše překonal, dnes jsou oba v pohodě.

21. Přestup do Washingtonu

Jágra si vysnil majitel Capitals Ted Leonsis, ale tohle spojení se nepovedlo. Jágr si nesedl s týmem ani koučem Adamem Oatesem, s čísly šel hodně dolů, tým neprošel do play off. Po dvou a půl sezonách tak došlo k rozvodu, tým z hlavního města poslal Jágra do Rangers.

22. Výluka, malíček i titul

Po příchodu do Rangers dohrál Jágr sezonu, ale ta další se za mořem vůbec nerozjela. Výluka nasměrovala hvězdu nejdřív domů do Kladna, kde zářil stejně jako třeba Tomáš Kaberle. Pak ale poprvé v kariéře neodolal vábení ruského Omsku a dohrál sezonu v jeho dresu. Turbulentní sezona však ještě nekončila. Na MS ve Vídni se Češi hotovili smazat zklamání z předešlého šampionátu v Praze a povedlo se jim to. Jágr byl za hrdinu, Němci mu totiž zlomili malíček, přesto hrál se speciální dlahou dál. Tak dobře, že se dostal do All Stars turnaje.

23. Sportovec roku

V roce 2005 byl Jaromír Jágr vyhlášen nejlepším sportovec České republiky. V této tradiční anketě se málokdy prosadí hráč z kolektivních sportů, ale Jágrovi se to povedlo. Těsně zdolal i běžkyni na lyžích Kateřinu Neumannovou, s níž ho mimochodem pojí i stejné datum narození 15. února.

24. Mezi mrakodrapy

Po výluce Jágr zase rozkvetl. Na Mannhattanu zářil, získal v klubu rekordních 123 bodů a hlavně - po letech dostal Rangers konečně do play off. Opět tu řádila česká kolonie se Strakou, Ručinským či Rozsívalem a Jágrovi sedl také trenér Tom Renney, který mu dodnes doporučuje do Kladna šikovné Kanaďany.

25. Nejlepší Evropan

2. března 2006 předstihl Jaromír Jágr v dresu Rangers dosud nejlepšího Evropana v NHL Jarri Kurriho, když zaokrouhlil počet svých bodů na 1400. Zajímavá meta, ne ale zdaleka poslední. A zajímavé je, že Jarri Kurri byl Jágrovou modlou, už když byl malý kluk.

26. Ruský šok a smrt

Po třech a půl letech v New Yorku se Jágr stal volným hráčem, ale předpokládalo se, že ve slavném klubu podepíše další kontrakt. Jenže vedení váhalo a přišel šok – Jágr se dohodl na kontraktu s Avangardem Omsk. Šok i pro fanoušky, do Prahy pak přijeli Rangers bez něj… Tohle byl velký ruský triumf, i když v jejich klubu Jágr rekordy netrhal. Bohužel chyběl týmový úspěch, výhra v základní části byla málo. Ještě horší byla tragický smrt Jágrova mladého spoluhráče Alexeje Čerepanova, který skonal přímo při zápase.

27. Jaromír Jágr, Kladeňák

Divadelní hra kladenského souboru o JJ z roku 2009 nebyla vůbec špatná, prolínalo se v ní jak jeho rodné Kladno, tak hokej a jeho hvězdy včetně Maria Lemieuxe. V hlavní roli exceloval David Matásek. Dodejme ještě šikovné autory: Tomáš Svoboda a Petr Kolečko.

28. Smutný vlajkonoš

V osmatřiceti letech šel Jaromír Jágr v čele olympijské výpravy v roce 2010 ve Vancouveru a nesl českou vlajku. Na turnaji pak přijal skromnější roli v týmu, ale v důležitém zápase se Slovenskem byl zase největší hvězdou. Tým však vypadl s Finy a skončil bez medaile, stejně jako o čtyři roky později v Soči, kde byl dlouhovlasý miláček národa na svých pátých a posledních hrách.

29. Zlatý večírek a návrat

U zatím posledního triumfu českého hokeje na MS 2010 byl Jágr také. A opět jako velmi důležitá postava. Po porážce s Norskem otevřeně vystoupil s kritikou borců, kteří národní tým odmítli. Tým se pak zvedl z popela, prošel až do finále a tam zlomil superfavorizované domácí Rusy. Když na dalším šampionátu v Bratislavě vyhlásili téměř čtyřicetiletého Jágra nejlepším hráčem, NHL už neváhala a zosnovala jeho návrat za moře. Vítězem boje se stala Philadelphia. Ta, která ho vynechala na draftu a pak hořce litovala.

29. První a poslední hattrick

Na už zmíněném světovém šampionátu v Bratislavě nastřílel Jaromír Jágr svůj první a zároveň poslední reprezentační hattrick. Povedlo se mu to ve 121. utkání za národní tým ve čtvrtfinále, kde 11. května skolil třemi góly Američany. „Dneska jsem se nijak zázračně necítil, někdy to tam napadá, někdy ne," řekl Jágr po zápase.

30. Majitelem Kladna

Rok 2011 znamenal pro Jágra i změnu ve vztahu k mateřskému Kladnu. Místo svého táty, který v čele klubu stál od roku 1994, převzal žezlo jeho syn, i když zatím spíš na dálku, protože pokračovala jeho kariéra v NHL. Nicméně některé novinky představil, zejména změnu názvu na Rytíři Kladno.

31. Ve městě Rockyho

Návrat do NHL Jágrovi v roce 2011 vyšel, i když čísly moc neohromil. Philadelphia měla jiné hlavní hvězdy, zejména Girouxe, ale Kladeňák svou roli vzal. Hodně přispěl i k postupu do druhého kola Stanley Cupu po výhře v nezapomenutelné sérii s Crosbyho Pittsburghem. Nádherná show, ale další nabídka od Letců už nepřišla a Jágra na další ročník zlákal Dallas.

32. Výluka v O2 areně

Aby si malé Kladno pronajímalo obří O2 arenu? Stalo se tak díky Jaromíru Jágrovi při další výluce NHL v roce 2012. Hvězdě záměr málem nevyšel, když před prvním zápasem neměl nikdo ze zámoří povolen start. Jágr ale zvedl telefon a zavolal komisionáři NHL Gary Bettmanovi. První muž světového hokeje vše zařídil, hrát mohli nejen Jágr s Plekancem a Židlický, ale také slávisté Červenka a Sobotka. Česko pak bavila vlna skvělých zápasů s báječnými hráči a narvanými halami. Jágrova bilance s jeho Kladnem? 34 zápasů – 57 bodů! Bylo mu 40 let!

33. Kousek od Stanley Cupu

Výluková sezona se nakonec v NHL rozjela, ale Jágrovu Dallasu se moc nevedlo. A tak se po pouhých 34 zápasech loučil a byl vyměněn do Bostonu, který měl šanci na zisk poháru. Skvělý tým nakonec došel až do finále proti Chicagu, z něhož po boji odešel poražen. Jágr nehrál v Bostonu špatně, ale trápila ho koncovka, tehdy nedal ve 22 zápasech play off ani jeden gól. A další smlouvu mu Medvědi nenabídli.

34. Ďábelská obrana

Dalším zájemce o Jágrovy služby bylo New Jersey, klub, který měl ještě v živé paměti velké úspěchy a v kádru ještě dva jeho zásadní nositele – Martina Brodeura a Patrika Eliáše. Osmašedesátka u Devils rychle zdomácněla, stala se nejproduktivnějším hráčem a vysloužila si kontrakt i na další sezonu. V té už však New Jersey hrálo takový beton, že často nevystřelilo ani 20 ran na branku. Tohle pro Jágra nebylo a výsledkem byla výměna na Floridu.

35. Slunce a moře

Jiné klima nalilo do ikony další sílu. Vysvobození z New Jersey vystřídala sluncem zalitá Florida se spoustou nadějných hráčů, jako byli Barkov, Ekblad či Huberdeau, kteří pomohli Jágrovi a on zase jim. Tomu sice na poslední chvíli unikl postup do play off, ale díky tomu se Jaromír Jágr mohl vydat na svůj poslední světový šampionát, stylově do Prahy.

36. Loučení bez medaile

Český tým už v Praze 2015 nepatřil mezi úplně největší favority, špička mu začala unikat. I díky Jágrově příspěvku však mužstvo zabralo a v úchvatné čtvrtfinálové bitvě přetlačilo Finy. Rozhodl právě Jágr čtyři a půl minuty před koncem, byl to jeden z jeho nejslavnějších gólů, po němž hrdě zvedl ke stropu haly ruce i hlavu. Bohužel tým poté padl smolně s Kanadou i Amerikou a medaili nezískal. Unikátní je, že Jágr byl ve 43 letech nejužitečnějším hráčem MS.

37. Bill Masterton Trophy

Byl nablýskanou hvězdou, někdy trochu a jindy víc svéhlavou. Ale postupně se měnil a i díky tomu se Jaromír Jágr dočkal na závěr sezony 2015/16 další cenné trofeje – Bill Masterton Trophy. Dostane ji jen ten hráč, který v hokeji něco dokázal a zároveň mu byl dokonale oddaný. Česká legenda ji dostala naprosto zaslouženě.

38. Kontroverzní manažer

Dlouho se vyvíjelo spojení Floridy a Jágra skvěle, tým se dokonce konečně probil do play off. Tam ale vypadl a v další sezoně udělal neuvážená rozhodnutí při obsazování rozhodujících postů. Jágr spadl pod vedení kontroverzního manažera i kouče Rowea ze 66 na 46 bodů a nový kontrakt nedostal.

39. Nedostižný Gretzky

I přes nepříliš povedenou poslední sezonu na Floridě Jágr jeden výrazný milník překonal. 23. prosince 2016 se díky asistenci proti Bostonu osamostatnil na druhém místě historického pořadí kanadského bodování NHL. Český křídelník tak zaznamenal 1888. bod v kariéře (755+1133) a překonal Marka Messiera. Před ním zůstal už jen nedostižný Wayne Gretzky.

40. Loučení bez fanfár

Florida už ho podepisovat nechtěla a nové angažmá nikdo jiný dlouho nenabídl. Nakonec se v říjnu ozvali zástupci Calgary Flames, a tak Jágr zamířil na svoje první kanadské angažmá. Nebylo povedené. Nebyl úplně zdráv, trenéři ho nevyužívali a brzy byl konec. Naposledy za Calgary nastoupil 31. prosince 2017, v následujících týdnech ho klub umístil na listinu volných hráčů a Jágr se rozhodl vrátit domů do Kladna, jemuž už pár let šéfoval.

41. Velké poklony

U příležitosti 100. výročí NHL byl Jágr v lednu 2017 vybrán jako jeden ze sta nejlepších hráčů historie ligy. V anketě pořádané v roce 2020 na oficiálních webových stránkách NHL.com ho zase experti zvolili jako nejlepší pravé křídlo otevřené éry NHL (od roku 1967).

42. Otřes mozku na přivítání

V době Jágrova návratu hrálo Kladno jen druhou nejvyšší soutěž, ale i ta ukázala hvězdě, že se tu hraje hodně ostře. Premiéra proti Benátkám v Liberci byla ještě procházkou růžovou zahradou a rozlučkou s kariérou Petra Nedvěda, ale pak přišel zápas s Havířovem a drsný hit Marka Sikory. Jágr šel k zemi, utrpěl otřes mozku a do konce sezony už Rytířům nepomohl. Ani v baráži o postup do extraligy.

43. Postup se čtyřmi brankami

Hned další sezona ale naznačila, že se s Jágrem musí zase počítat. V boji o postup získal ještě jednu vítanou posilu, Tomáše Plekance, a společně Rytíře do extraligy po pěti letech dostali. Rozhodující zápas byl tzv. one man show – Jágr vstřelil v Českých Budějovicích čtyři góly!

44. Paráda na Spartě a pád

Pro extraligu nepostavil Jaromír Jágr špatný tým. Jeho vrchol přišel v lednu na Spartě, kde před plnou O2 arenou s tisící kladenskými fanoušky Jágr zazářil čtyřmi body. Jenže pak Rytíři ztratili dech, prohráli všechna důležitá utkání a po roce se pakovali zpět do Chance ligy.

45. Nenávist

Dosud byl Jágr velkou částí fanouškovské obce milován. Někteří mu sem tam vyčítali, že se dal dohromady s různými politickými stranami, ale ve chvíli, kdy vyrazil jako ambasador českého hokeje do Číny a hlavně se objevily informace o tom, že iniciuje uzavření extraligy, strhla se proti němu vlna nenávisti z nerůznějších koutů země. Lid rázem zapomněl na to, jak po jeho akcích křičel radostně: góóóól!

46. Medaile na Hradě

Prezident republiky Miloš Zeman udělil 28. 10. 2019 Jaromíru Jágrovi Medaili Za zásluhy I. Stupně. Za propagaci hokeje a zásluhy o stát v oblasti sportu. Jágr ocenění převzal při příležitosti oslav 101. výročí založení samostatného československého státu ve Vladislavském sále Pražského hradu. Získal tak již druhé ocenění Za zásluhy o stát v oblasti sportu.

47. Postup bez fanoušků

Po sestupu Kladna vládl světu covid a hokej se sice hrál, ale omezeně a bez fanoušků. Jágr dal dohromady jasně nejsilnější tým v Chance lize, blíž postupu však byla ve finále bojovná a velmi dobře hrající Jihlava. Vedla 2:0 a 3:2, přesto nakonec Rytíři potvrdili roli favorita a i díky Jágrovi rozhodující obrat zvládli.

48. Komiks

Na sklonku kariéry se JJ stal i hlavní postavou komiksového příběhu. Jmenuje se Jágr, legenda, a autoři v něm ze slavného hráče udělali rytíře, který se místo honby za Zlatým grálem pachtí za Stanley Cupem.

49. Hon za záchranou

V probíhající sezoně si Kladno nemůže vyskakovat. Špatný začátek vyústil v současné čtrnácté místo. Záchrana není tak daleko, ale Jágr potřebuje víc než jen oslavu, zlatý dres nebo svou bankovku. Co takhle zase pár bodů?

50. Padesátka

Takhle si to užíváme, když je nám padesát! Zpívá kapela Visací zámek ve svém hitu. Jak si padesátku užívá Jaromír Jágr? Pořád je svobodný, i když dívek po jeho boku se objevila už spousta. Pořád má sílu a pořád ještě pomáhá na ledě svému Kladnu. Už i legendární Wayne Gretzky mu s úsměvem radí, aby se na to vykašlal, ale Jágr hokej miluje, je to jeho život. A je dobře, že jedna z největších postav historie sportu vydržela aktivní tak dlouho.