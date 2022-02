„V pondělí a v pátek se v kulturně vzdělávacím centru u parkoviště dolu Anna uskuteční odpolední dílny určené pro děti a jejich doprovod,“ vybrala z nabídky. S tím, že v pondělí to bude voskařská dílna vhodná pro děti od šesti let se 70korunovým vstupným, kdy si návštěvníci vlastnoručně zhotoví tři předměty, jež bývaly typické pro produkci místních voskařů: voskovou obětinu, barevnou dětskou svíčičku a bohatě zdobenou votivní svíčku.

Na páteční odpoledne se chystá textilní workshop se 40korunovým vstupným, vhodný pro děti od 10 let i dospělé, zaměřený na splétání středověkých vzorovaných tkanic. Ty sice už nepotřebujeme ke šněrování oděvů, stahování váčků či třeba zdobení klobouků, ale uplatní se i dnes. „Poslouží jako náramek, záložka do knihy, šňůrka k mobilu nebo originální tkanička do boty,“ napovídá Moravcová. Na svém webu muzeum ještě připomíná, že jde sice o středověkou techniku, ale poučení o ní nabízí i současný internet: pod označením finger loop braiding. „A vychází ze stejného principu jako populární japonské kumihimo,“ doplňuje.

Od úterý do čtvrtka pak muzeum nabídne dopolední programy pro děti ve věku od šesti do jedenácti let, tedy pro prvňáky až páťáky. Jsou pojaté jako půldenní příměstský tábor (v tomto případě tedy pro děti bez doprovodu rodičů či prarodičů) s cenou za jedno dopoledne 150 Kč. „Každý den vyrazíme na procházku, která nás zavede na pamětihodná místa, do expozic muzea nebo do podzemí – a stane se základem pro následné tvoření,“ připomněla Moravcová. Pro každý den je připraveno samostatné téma: v úterý všechno kolem Prokopa (nejen toho svatého), ve středu ohlédnutí do minulosti s archeoložkou včetně včetně vytváření výrobků podle pravěkých předloh a ve čtvrtek pohled do historie podstatně novější: jak se žilo před 150 lety. Moravcová upozorňuje, že nutná je předchozí rezervace na všechny programy. Objednávat se lze na telefonním čísle 725 776 433.

Připomíná současně, že k jarním prázdninám v okresech Příbram a Benešov nabízejí své programy i další pobočky příbramského muzea, konkrétně Muzeum zlata Nový Knín a Muzeum Špýchar Prostřední Lhota. Mimořádně budou mít otevřeno v termínu od 21. února do 6. března, a to denně mezi 10. a 16. hodinou. „Můžete se těšit na tvořivé dílny v Muzeu zlata a na pátrací hru v expozicích obou muzeí,“ připomněla Moravcová. S dodatkem, že vstupné činí 40 a 20 Kč.