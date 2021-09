Konkrétně je řeč o krajem spravované silnici II. třídy – či vlastně o dvou. Pokud zde chcete ze silnice II/104 (Šenflukovy) odbočit na II/105 (Pražskou) – případně naopak – ztrácíte nebe nad hlavou: musíte projet průjezdem radnice. Právě to zde označují za světový unikát, jestliže silnice II. třídy jsou vlastně hlavní tahy. Ty zdejší napojují trasu od Davle na spojnici Jesenice, Neveklova a Sedlčan, kdy to pak dál frčí na Milevsko, Týn nad Vltavou, Hlubokou nad Vltavou a České Budějovice.

Cestování na dálkových trasách skrz městský úřad se má stát minulostí. Už poměrně brzy, a to díky novému severnímu obchvatu, jehož výstavba právě začala. Do roka a do dne to sice nebude – avšak rok a devět měsíců už také není zas až tak daleko. Přičemž zhotovitel, Společnost pro II/105 sdružující firmy IMOS Brno, Froněk, PSD a DS, které společně začínají pracovat na zakázce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, slibuje, že celých 21 měsíců by to snad ani trvat nemuselo. Obchvat v délce 1,6 kilometru má přijít na 150,5 milionu korun včetně DPH.

Užitek nová komunikace přinese nejen motoristům, kteří nyní na své cestě do Jílového u Prahy zajíždějí, i když tam nemají nic k vyřizování; její využívání ocení obyvatelé centra města, které hluk a smrad jejich aut mine. Že se po dostavbě nové silnice uleví všem – jak motoristům, tak místním lidem – potvrzuje náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS), který má na starosti silniční dopravu. „Do budoucna počítáme i s napojením na dálnici D3,“ připomněl. Uvedl dále, že pustit do stavby se kraj může jedině díky příspěvku ze SFDI – Státního fondu dopravní infrastruktury.