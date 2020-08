Počkat může ledacos. Když je zle, lze odložit třeba splátku nebo závažné rozhodnutí. Hlad ale na lepší časy neodsunete. Zvlášť když je třeba dát najíst dětem. Takhle Adéla Pashayeva Škopková z Kladna, operní pěvkyně a organizátorka projektů na mateřské, uvažovala na jaře právě nad facebookem. Někdo vyfotil a další lidé sdíleli ceduli vyvěšenou na sloupu: tatínek sháněl jakoukoli práci a prosil o pomoc, protože jeho tři děti už tři dny mohly dostat jen rýži a bujón… A jí blesklo hlavou: nemohli by přispět právě lidé na této sociální síti?

Kdo rychle dává…

Okamžitý nápad vedl k založení facebookové skupiny, která by mohla zajišťovat poskytnutí „první pomoci“ těm, kteří jednorázovou podporu potřebují na překonání těch nejtěžších chvil. Třeba ve chvíli, kdy kvůli koronaviru přijdou o práci a ocitnou se ve zcela neznámé situaci: je třeba hledat nové zaměstnání, zorientovat se v systému sociálních dávek, které pomohou překlenout přechodné období (a pochopit, že jejich vyřízení nebude okamžité) – a k tomu zajišťovat základní fungování rodiny. Třeba: nakrmit děti – což je úkol, který všechny ostatní starosti oddaluje.

Právě proto Pashayeva Škopková založila facebookovou skupinu nazvanou Potravinová pomoc pro všechny v nouzi. S tím, že nabízí lepší příležitost k vyvěšení žádosti o pomoc než sloup – přičemž telefon s připojením na internet má dnes prakticky každý. Nebo alespoň někoho takového zná. Facebook tak pomáhá zprostředkovat kontakt s těmi, kteří jsou ochotni pomoci. Může to být skutečně rychlé a na dálku: stačí v některém z internetových obchodů zaplatit nákup potravin, které už obchod doručí na udanou adresu.

Někteří dárci však jsou s rodinami, jimž pomohli, v kontaktu nadále. „To je i můj případ,“ řekla Deníku středočeská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD), která sama pomohla vícekrát; i matce se dvěma malými dětmi. Jídlem, pak věcmi pro holčičky, koloběžkou – a co říci si má i s jejich maminkou. „Posledně jsem radila s používáním příkrmů a s vyváženou stravou,“ usmála se.

Zakladatelka skupiny Pashayeva Škopková odhaduje, že touto cestou rychlá pomoc od dubna zamířila už bezmála k pěti stovkám potřebných. A s nadšením připomíná, jak se jí ozvala Veronika Klimentová z Velkých Popovic, mající zkušenosti s podobnými skupinami na sociálních sítích; varovala před vykuky, kteří by chtěli dobrodiní druhých podvodně zneužívat. Kývla pak na to, že se zapojí do moderování skupiny. Ta má nyní nastavená pravidla umožňující podobné chytráky odhalit. A zajišťující, že pomoc je přesně zacílena, takže nemíří kamsi „do neznáma“

Chystá se rozšíření

Aby se nejednalo o pouhou facebookovou skupinu, pomoc začala fungovat pod hlavičkou nově založeného spolku. A protože ne každý je v používání sociálních sítí zběhlý, vznikly i jednoduché webové stránky Lidemvnouzi.cz. „Jsou ale jen provizorní; připravuje se velký web,“ upozornila zakladatelka, jež zapojila i manžela. Toho však chválí hlavně pro jeho pochopení pro své nadšení. Bez něj by to nešlo – stejně jako bez týmu dalších spolupracovníků nabízejících práci bez nároku na odměnu. Včetně specialistů na různé fáze tvorby webu, bez nichž by práce na velkém projektu byla nemyslitelná.

Nadšenci řady odborností

Hodně prý hned z kraje pomohli zvláště grafici a weboví designéři Vojtěch Vacek a Štěpán Pánek, kteří jsou dokonce až z Moravy, ale zapojují se i další; povětšinou Středočeši. „Na přípravě nového webu skvěle pracují Honza a jeho manželka Lea Mikulcovi, Vladimír Adam, analýzu a logiku stránek připravila Markétka Šůchová,“ oceňuje zakladatelka projektu. A dodává, že s videem pomáhá Josef Vaněk, se vším kolem práva zase Anna Marie Hrdina-Landor… Prostě tým lidí řady odborností, kteří věří tomu, co připravují.

K tomu Pashayeva Škopková připomíná, že je úžasné, jak se spolupracovníci neváhali zapojit a věnovat svůj čas, dovednosti i energii bez nároku na odměnu. Připomíná nicméně, že možná web vlastně tak trochu vytvářejí i pro sebe. Vážně; bez velkého přehánění. „Tyhle problémy se mohou dotknout úplně každého,“ řekla Deníku.

I při zapojení dobrovolných spolupracovníků však počítá s budoucími nezbytnými výdaji – a už hledá cesty, jak dosáhnout toho, aby byl projekt soběstačný. Inspirovat se chce třeba na sbírkovém portálu Donio.

Potravinová pomoc pro lidi v nouzi

- Může zajistit skutečně okamžitou pomoc, jež dočasně vyřeší nejpalčivější nesnáz a nabídne tak čas věnovat se řešení dalších problémů: zamyslet se nad budoucností, požádat o dávky, najít si brigádu…

- Zaměřuje se na pomoc všem potřebným – třeba rodinám s dětmi, pozůstalým po úmrtí v rodině, handicapovaným nebo seniorům – bez omezení na konkrétní skupinu lidí nebo vybrané území

- Zatím fungují facebooková skupina Potravinová pomoc pro všechny v nouzi a webové stránky www.lidemvnouzi.cz

- Připravuje se výrazné rozšíření projektu i se zapojením spolupracovníků různých specializací schopných poradit v situacích, kdy se lidé ocitli v koncích: od psychologů přes zdravotníky a výživové poradce až po právníky



Zdroj: Adéla Pashayeva Škopková