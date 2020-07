Počítá se s tím, že pro několik menších obcí, jež nemají šanci poradit si vlastními silami, postaví školu právě kraj. Následně ji bude společně s obcemi provozovat. Koncepce je navíc taková, aby se v případě, že vysoké počty dětí jednou opadnou, dala škola snadno přeměnit na domov seniorů.

Kam umístit více dětí?

Školní docházka je sice povinná, avšak naplnit tuto povinnost dá někdy zabrat. O tom, jak obtížné je v některých regionech najít místo, by mohli vyprávět leckteří rodiče. V příštích letech navíc bude dětí nastupujících do školy přibývat. A je zřejmé, že plánované přístavby a rozšiřování kapacity zdaleka nebudou stačit. Pokud se nepřidají další, děti skutečně nebude kam umístit. Kraj proto zřídí nový dotační fond, který radnicím umožní získat peníze na pořízení projektů – a s nimi pak žádat o státní dotace na vlastní stavbu.

Ani to však není cesta pro všechny, řekl Deníku náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO). S tím, že si lze jen těžko představit, jak starostka či starosta obce s pěti sty obyvateli, kteří se starostování věnují po práci, po večerech a během víkendů chystají stavební akci dejme tomu za sto milionů, když dosud zkušenosti s většími investičními akcemi neměli. Leckteří si možné potíže ostatně ani nepřipouštějí; mají přece s většími sousedy dohodu o spádovosti, která řeší umístění dětí do jejich školy. To však může rychle padnout: pokud by se obec zřizující školu dostala do problémů s umisťováním „vlastních“, tedy místních dětí, může vše změnit jediné hlasování zastupitelstva…

Hodně věcí k řešení

Pomoc mají představovat spádové školy, jež se chystá stavět Středočeský kraj. Jedna, poblíž hlavního města, se už začíná plánovat zcela vážně, řekla Deníku hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO); začít projektovat by se prý mohlo už v příštím roce. Její náměstek Kovács upřesnil, že se již k debatám setkal s představiteli obcí Křenice, Sibřina a Sluštice – a připojit by se mohla třeba také nedaleká Zlatá; všechny jsou z Prahy-východ. Vyřešit se nicméně ještě musí řada věcí organizačního i právního rázu; především jak nastavit vzájemné vztahy a jak zajistit, aby společně provozovaná škola mohla získávat peníze na provoz od státu.

Krajem budované školy by měly být podle hejtmanky „pavilonového typu“ se samostatnými objekty; ne tedy mohutné komplexy. To by mělo usnadnit změnu využití objektů v případě, že počty dětí poklesnou. Pak by budovy mohly začít sloužit jako zařízení poskytující pobytové sociální služby; zejména domovy seniorů.

Představy o budování spádových škol



- I když je zjištění míst pro děti v základních školách starostí obcí, na rozšiřování kapacit radnice většinou nemají peníze (a často ani pomyšlení)



- Malým obcím by mělo pomoci budování spádových škol, které kraj postaví a následně bude provozovat společně s radnicemi



- Ještě se musí dořešit právní souvislosti fungování takovýchto škol, aby stejně jako školy zřizované obcemi či městy mohly dostávat peníze na provoz od státu



- Předběžné kalkulace vycházejí tak, že dostatečně velká škola (mající dvakrát devět tříd) by s penězi získávanými od státu měla vystačit



- S financováním výstavby by neměl být problém, jestliže si kraj umí půjčit peníze levně a na dlouhou dobu; vlastní investice může navíc kombinovat s dotací od státu



Zdroj: Gabriel Kovács, náměstek hejtmanky Středočeského kraje