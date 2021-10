Hejtmanka vyráží do regionů. Chce objet všechny obce s rozšířenou působností

Setkání, jaké nedávno zažili v Hořovicích, nyní čeká Dobříš. Právě to je místo, kam se společně se svým týmem vypraví hejtmanka Petra Pecková (STAN) v úterý 26. října. Chystá se navštívit i další místa a hovořit s lidmi o tom, co řeší a jak by jim mohl pomoci kraj.

Návštěva hejtmanky Petry Peckové v hořovické SOŠ a OU | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Nyní už se podle jejích slov situace vyvinula tak, že takové výjezdy umožňuje. „Když jsme před rokem nastupovali do funkcí, řešil se hlavně covid – a podobné návštěvy vůbec nepřicházely v úvahu. Proto jsem ráda, že teď s nimi konečně začínáme,“ konstatovala hejtmanka. Zavítat chce postupně do všech 26 středočeských měst, která jsou centry pro užší oblast svého okolí a fungují jako takzvané obce s rozšířenou působností. Právě výběr těchto cílů dává největší logiku. „Jsou to místa, kam jsou lidé zvyklí jezdit, řeší tam své úřední záležitosti – a jde o kompaktní území, kde jsou podobné problémy. Hejtmanka navštívila v Hořovicích seniory, nemocnici, učiliště a odbornou školu Přečíst článek › Výjezdy do regionů má hejtmanka, již budou doprovázet i někteří další členové rady kraje, zatím rozplánované do konce června příštího roku. Ještě letos chce stihnout zavítat do Rakovníka, kde je termín naplánovaný na 30. listopad. Na první pololetí příštího roku se chystá vždy jeden výjezd měsíčně; konkrétně vždy ke konci měsíce. Místa i data jsou přitom známá už teď: má jít o cesty do Berouna (25. ledna), Kladna (22. února), Poděbrad (29. března), Kolína (26. dubna), Čáslavi (24. května) a Kutné Hory (28. června). Dohodářům z éry hejtmanky Jermanové prý kraj neoprávněně vyplatil přes milion Přečíst článek › Program má být ve všech případech podobný: návštěva místní nemocnice (či jiného významného zdravotnického zařízení), domova pro seniory, vybrané firmy a školy; vždy se počítá i se setkáním se starosty obcí a měst z okolí a také s debatou s občany.



