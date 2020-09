Sjeli se na pozvání středočeského hejtmanství, které uspořádalo historicky první Fórum hejtmanů regionů zemí Visegrádské skupiny. Tedy z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska; s pozvanými hosty také z Německa, Rakouska a z Kyjevské oblasti na Ukrajině.

Hlavně plány do budoucna

Přímo k debatám v čestlickém hotelu se sjeli zástupci 22 krajů – z těch českých měly zastoupení na nejvyšší úrovni pouze hostitelské střední Čechy – vojvodství či žup. Pětatřicet očekávaných hostů, kteří zůstali doma kvůli opatřením proti koronaviru, však s kolegy, majícími v Čestlicích tváře schované za rouškami, byli v kontaktu alespoň na dálku prostřednictvím videopřenosu. „Děkuji organizátorům, že předseda maďarských žup mohl pronést projev skrze video,“ pochválil velvyslanec Maďarska Miklós Boros nalezené řešení, když jeho krajané přijet nemohli.

Koronavirus se koneckonců podepsal i na samotném termínu fóra. Původně bylo jeho uspořádání plánováno na květen. Stal se však i častým tématem hovoru. Regiony, které mu musely čelit, se totiž potýkaly s velmi podobnými výzvami i problémy. Plánovalo se však i do budoucna, což pro Deník ocenil náměstek středočeské hejtmanky Gabriel Kovács. „Pro mě je zásadní, že jsme se dohodli na společném postupu ve výboru Rady regionů při prosazování našich zájmů; teď půjde z Evropské unie obrovské množství dotací,“ konstatoval. Totéž ocenil i předseda trnavského kraje Jozef Viskupič, který je současně stojí v čele sdružení slovenských krajů.

Podněty k okamžitému poučení

Viskupič také Deníku řekl, že ho hodně oslovilo téma kybernetické bezpečnosti nemocnic – a k tomu si odváží několik vizitek i hodně poznámek o krizovém managementu. „A tady ve středních Čechách jsem objevil mega věc – oceňují tu výrobce regionálních potravin, řekl dále Deníku. „Musím popohnat úředníky našeho kraje, abychom to okopírovali,“ poznamenal.

Obrátil se současně na Piotra Całbeckého, kolegu z polského vojvodství Kujawsko-Pomor: oba regiony mají podepsanou smlouvu o partnerství – a právě v Čestlicích se domluvili, že je na čase domluvit i konkrétní formy spolupráce. Sám Całbecki Deníku řekl, že on si jako inspiraci, kterou může uplatnit doma, odváží ze středních Čech informace o spolupráci regionu s Prahou; obecně o vazbách mezi velkou aglomerací a okolním venkovem.

Účastníci setkání v pátek oceňovali nejen samotné diskuse v Čestlicích, ale pochvalovali si také zážitky ze čtvrtečního zahájení spojeného s večerní plavbou lodí po Vltavě. S výhledem nejen na Pražský hrad, Národní divadlo či Vyšehrad a další pražské skvosty, ale také s podívanou na úchvatná zákoutí středních Čech. U Davle pak přišlo překvapení nad Vltavou. Ratměřická fontána; nejenom vodní, ale i světelné a hudební představení, které tradičně vytvářejí dobrovolní hasiči pomocí svých proudnic na Benešovsku; v posledních letech již pro dvě tisícovky diváků. Kvůli koronavirovému zákazu akcí se letošnímu již 15. ročníku posunul termín – a tentokrát i místo konání.

Zdá se, že středočeský summit regionů stojí na počátku nové tradice. Účastníci konstatovali, že by se rádi podobně potkali i příště. A kde by to mohlo být, rovnou navrhl Viskupič z trnavského kraje: příští summit regionů V4 bude na Slovensku.

Postřehy z hejtmanského fóra zemí V4



- Jako hosté vystoupili první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko, předseda Fóra pro cestovní ruch Viliam Sivek a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Karel Řehka.



- První náměstek ministra vnitra Jiří Nováček ocenil, že kraje zvládly situaci kolem šíření koronaviru lépe než leckteré ministerstvo. „Regiony během krize prokázaly svůj smysl,“ zdůraznil. Podle jeho slov se nejen v České republice ukázalo, že kraje znají potřeby svých regionů lépe než vláda. „Kraje dávají důraz na praktická řešení problémů před politikou,“ vyzdvihl a poukázal na to, že vláda nemůže vidět problémy jednotlivých měst a obcí.



- Maršálek Dolnoslezského vojvodství v Polsku Cezary Przybylski zdůraznil, že potřeba spolupráce je důležitá vždy. „Jsem přesvědčen, že regiony začnou pracovat na iniciativách, které by zajistily účinněji společně využívat potenciál našich regionů,“ konstatoval.



- Prezident maďarské župy Hajdú-Bihar Zoltán Pajna prostřednictvím videopřenosu vzkázal, že nadšení představitelů regionů v jeho zemi pro spolupráci je velké. Připomněl, že témata konference dávají najevo, že všem jde především o rozvoj vzdělávání, o podporu inovací a technologií, které přispějí ke zlepšování života občanů. Právě programy, které mají co nejvyšší přidanou hodnotu pro obyvatele regionů, se mohou stát inspirací pro ostatní.



- Předseda Trnavského samosprávného kraje Jozef Viskupič položil důraz na spolupráci regionů především v oblasti čerpání finančních prostředků z evropských programů a jejich důležitost pro období 2021 – 2027. Cílem by podle něj mělo být zvýšení kvality života obyvatel všech regionů. Tento cíl administrativně přesahuje zájem a hranice jednotlivých měst, regionů i zemí V4.



- Velký zájem byl o téma kybernetické bezpečnosti u strategických institucí, úřadů a nemocnic. Zástupci regionů V4 se shodli na tom, že se zaměřují na rozšiřování služeb a zvyšování komfortu občanů prostřednictvím digitalizace i na tom, že vidí veliký přínos spolupráce regionů v oblasti živelních pohrom a katastrof včetně situace související s koronavirovou epidemií.



- V rámci tématu věnovaného turismu, kterému se věnovali ministryně Klára Dostálová a předseda Fóra cestovního ruchu Viliam Sivek, byly akcentovány zájem propojit jednotlivé turistické centrály, snaha přilákat turisty do regionů zemí V4, spolupráce v rámci veletrhů. Důraz byl kladen i na ochranu kulturních památek a kulturního dědictví.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje