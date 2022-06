Že se po 21. hodině přihnaly bouřky s přívaly vody a silnými poryvy větru, mohl tým operačního střediska hasičů bezpečně poznat, aniž by vyhlédl z okna. Výrazně se začal zvyšovat počet žádostí o výjezd, připomněla mluvčí středočeských hasičů Dagmar Zemanová. „Nejvíce vyjížděli středočeští hasiči ke stromům spadlým přes pozemní komunikace nebo k narušeným a poškozeným střešním krytinám,“ konstatovala. Početné však byly i zásahy spojené s čerpáním vody ze zatopených sklepů a jiných níže položených prostor; odčerpávat bylo třeba i vodní laguny na silnicích nebo vodu z podjezdů. „Samozřejmostí byly i události spojené s monitoringem vodních toků,“ připomněla Zemanová, jež obzvlášť upozornila na rozruch kolem druhého stupně povodňové aktivity (označovaného jako „pohotovost“) v Jesenici-Kocandě. Před půlnocí se tam nahonem stavěla provizorní protipovodňová ochrana z pytlů s pískem, a to i za využití obrubníků.

Rušno měli hasiči po celou noc; i po druhé hodině, kdy srážky zmírnily a voda začala klesat. Až dopoledne přišel čas pro konečnou bilanci. Od středeční šesté večer do čtvrteční deváté hodiny vyjížděli ve Středočeském kraji k celkem 286 událostem. „Nejvíce zasaženými okresem byly Benešovsko s 87, Praha-východ s 66 a Praha-západ s 53,“ uvedla Zemanová. Bilance řádění živlů to ale není konečná – v odstraňování následků bouřek s přívalovými dešti totiž hasiči pokračují i ve čtvrtek během dne. A pro pátek meteorologové nevylučují, že by se stejně jako v této době před týdnem mohl přihnat další „šupec“.

Souvislost s počasím zřejmě měla i železniční dopravní nehoda na Berounsku ze čtvrtečního rána. Tam nedlouho po čtvrt na sedm vykolejil rychlík u městysu Karlštejn. Lokomotiva a první vagon rychlíku vezoucího 135 lidí vyjely z kolejí poté, co mašina narazila do části skalního masivu sesunutého na koleje. Z pěti lidí s evidovanými zraněními záchranáři odváželi do nemocnice jednu osobu. Stav skály nad tratí si ještě vyžádá další zkoumání.