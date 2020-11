V uplynulých letech se však opakovaně objevovala podezření, zda statisíce a miliony korun, v součtu pak možná i stamiliony, jsou vynakládány účelně a hospodárně.

Nejen na to, aby práce krajští silničáři zadávali za rozumné peníze a hotové dílo přebírali ve špičkové kvalitě, má podle Kupkových slov dozorčí rada dohlédnout. Jejím posláním je jak kontrolovat, tak přicházet s podněty ke zlepšení. Právě tahle poradní činnost by měla napomoci změnám, jež krajskou správu silnic čekají.

Zápis z jednání, nebo záznam?

Na pondělním jednání zastupitelů, jehož hlavním posláním bylo zvolit novou hejtmanku a krajské radní, ale do jehož programu Kupka společně s předsedou klubu ODS Tomášem Havlíčkem prosadili i rokování o zřízení dozorčí rady, se kolem tohoto bodu rozběhla obsáhlá diskuse. Jejím středobodem se stal opoziční zastupitel Robert Bezděk (ANO). Zatímco političtí oponenti jeho námitky považovali za malichernost (jak se výslovně vyjádřil Havlíček) a ukázku zdržovací taktiky budoucí opoziční práce, jemu coby právníkovi přišlo vyjasnění pojmů z pravidel pro fungování dozorčí rady jako zásadní věc. Jestliže je stanoveno, že z jednání se pořizuje (a následně zveřejňuje na webu organizace) zápis, nebo záznam, kdo rozhoduje, na kterou variantu kdy dojde? A co si vlastně představit pod pojmem záznam: doslovný přepis toho, co kdo řekl, nebo rovnou nahrávku?

Bezděk necouvl ani ve chvíli, kdy Michael Kašpar (STAN) připomněl, že obdobné rozlišení neznají ani pravidla pro činnost krajské nemocniční akciovky – přičemž ještě ráno byl radním pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví právě Bezděk. Ten však reagoval upozorněním, že v případě akciové společnosti se uplatňuje jiný právní předpis. Nepochodil ovšem s návrhem, aby se ze všech jednání pořizoval zvukový záznam, který by byl archivován. K návrhu nahrávat zvuk se připojil i Gabriel Kovács (ANO). „Kompetence jsou rozepsány tak široce, že ředitel bez dozorčí rady nebude schopen udělat nic,“ míní. Avšak podle Havlíčka se nahrávat bude, „pokud to bude potřeba“. Tečka.

Neuspěl ani návrh věc neuspěchat a rozhodnout na prosincovém jednání zastupitelů, aby se všichni mohli s podklady detailně seznámit. Opozice si totiž stěžovala, že návrh našla až ráno na svých stolech. Hlasování následně dopadlo podle očekávání: všech 50 hlasů koalice pro, hlasování se zdrželo všech 15 zastupitelů z řad opozičního ANO.

U dohledu změny nekončí

V souvislosti s vedením krajské správy silnic a systémem jejího řízení nová koalice chystá zásadní změny. Přímo v programovém prohlášení rady kraje ohlašuje, že vypíše výběrové řízení na nového ředitele. Ten by se podle Kupkových slov mohl ujmout funkce od února či od března. K jeho úkolům bude patřit i vytvoření nového týmu vedoucích pracovníků, který by měl přinést do organizace nový způsob fungování – včetně postupu při zadávání zakázek externím firmám a kontroly jimi vykonané práce.

Očekávané obsazení dozorčí rady správy silnic

- STAN: Martin Exner, Filip Kořínek

- ODS: Michael Pánek (dlouholetý, hlasitý a velmi vytrvalý kritik činnosti krajské správy silnic a jejích zakázek), Roman Tichovský

- Piráti zatím nemohou ani naznačovat; na svého zástupce chystají výběrové řízení

- Spojenci: Jan Jakob, TOP 09

- Jedno místo koalice nabízí také opozičnímu ANO; v souvislosti s jeho možným obsazením opakovaně v pondělí padlo jméno někdejšího radního Martina Hermana – potvrzené ale není (a ani být nemůže; straníci to ještě nemohli stačit probrat v klubu, jestliže se ohrazují vůči tomu, že návrh na zřízení dozorčí rady našli na svých stolech až před jednáním zastupitelů)