Chystaný díl cyklu Invitation au voyage neboli Pozvánka na cesty má Francouze, kteří jsou podle jejích slov náruživými turisty, pozvat také do jiných českých regionů mimo Prahu; hlavní město bylo totiž dosud jejich hlavním cílem. Vedle putování za krásami středních Čech je CzechTourism chce zlákat třeba do Karlových Varů, Tábora, ale i na Šumavu. „Pořad provede diváky po stopách hudebních skladatelů Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka i po tradicích českého sklářství a židovských legend,“ přiblížila Vejvodová chystanou pestrost.

Zrovna střední Čechy opravdu mají co nabídnout, plyne ze slov ředitelky zastoupení CzechTourism ve Francii Marie Muchové. „Francouzi během svých dovolených rádi kombinují poznávání památek i přírody a velkou pozornost věnují gastronomii a regionálním produktům a tradicím,“ přiblížila, jaké choutky mají domácí v zemi jejího působení. „Letní dovolenou nejraději tráví u moře, druhou nejvyhledávanější atrakcí jsou hory – a dále venkov a města. Tady se skýtá potenciál pro návštěvu Česka,“ upřesnila.

Pozvánky na cesty běží na TV Arte od roku 2017, přičemž uváděnou sledovanost mají kolem 400 tisíc diváků (a dále se jednotlivé díly těší značné pozornosti na webu). Česká republika se touto formou představila už několikrát. Chystaný díl by měl především vzbudit zájem o nové zážitky pro dobu, až se cestování opět stane zcela běžnou samozřejmostí. I na Francouze totiž letos dolehla opatření proti šíření koronaviru – a poté, co tamní vláda nasypala hodně peněz do podpory domácího cestovního ruchu, podle Muchové letos v létě plánuje dovolenou doma devět z deseti Francouzů.