Stejně jako loni zůstane místo s omezeními průjezdné. Alespoň jakž takž. „Letos budeme pracovat v levém jízdním pásu – ve směru jízdy k dálnici D1. Stěžejní práce budou spočívat ve frézování starých konstrukčních vrstev vozovky, opravě izolace a odvodnění, pokládce nových konstrukčních vrstev vozovky a obnově vodorovného dopravního značení. Pracovat se však rovněž bude na úpravě mostních závěrů, obnově indukčních smyček a čidel ve vozovce nebo svodidlech,“ vypočetl Buček, co všechno se má stihnout během dubna.

„Samotné práce začnou v úterý 6. dubna frézováním konstrukčních vrstev vozovky,“ upřesnil Buček. S plným zprůjezdněním opraveného úseku se pak počítá odstraněním všech omezení v době od 1. do 2. května. Do té doby se ale bude přesměrování provozu měnit, a to v závislosti na postupu prací; první větší změna se chystá od večerních hodin 16. dubna. „V souvislosti s uzavírkami větví mimoúrovňového křížení Zbraslav se bude jezdit i po objízdných trasách,“ upozornil Buček.

Rozhodně přitom neslibuje, že se omezení průjezdu na Pražském okruhu obejde bez problémů. Právě naopak: „I letos předpokládáme dopravní komplikace, které v loňském roce vedly až k řízenému provozu v tunelech a kolonám.“