Zájem o takzvaně posilující dávku zjevně roste. Za celý minulý týden, od 11. do 17. října, lidé s bydlištěm ve středních Čechách dostali dohromady 7815 dávek, jež byly rozprostřeny téměř rovnoměrně: třetích bylo 2491, prvních 2678 a druhých 2646.

Ještě o týden dříve, mezi 4. a 10. říjnem, zůstávaly třetí dávky v menšině: s počtem 1604, zatímco prvních bylo 2590 – a druhých dokonce 3457. Ve dvou týdnech na konci září, kdy se s třetími dávkami začínalo, se jejich aplikace vždy počítaly jen na stovky: nejprve 389 a na přelomu měsíce 531.

Vrchol očkování přišel v červnu

Současné očkování nelze srovnávat s tím, jak podávání vakcín frčelo v minulosti; obzvlášť v době, kdy ještě fungovala velká očkovací centra (většinou uzavíraná kolem přelomu srpna a září). Vrchol přišel v druhém červnovém týdnu, kdy Středočeši dostali 91 061 dávek: 47,7 tisíce prvních a 43,4 tisíce druhých.

Od počátku očkování na sklonku loňského prosince do současnosti (přesněji: do pondělní půlnoci) bylo proti koronaviru v kraji očkováno 821 tisíc lidí, kteří dostali alespoň jednu dávku; podělili se o 1,6 milionu injekcí s očkovací látkou. Přesná čísla dosahují 821 363 a 1 606 465.

Už jejich porovnání ukazuje, že větší díl lidí, kteří se pro očkování rozhodli, má takzvaně dokončené očkování po dvou dávkách. Byť je třeba vzít v úvahu, že už se aplikují i třetí dávky – a na druhou stranu někteří zájemci měli hotovo hned po jedné injekci, když dostali preparát Janssen od firmy Johnson & Johnson. Dokončené očkování mělo k pondělní půlnoci celkem 778 267 obyvatel Středočeského kraje.

Nejproočkovanější je v kraji věková skupina seniorů ve věku 75–79 let: z 97 procent; očkovat se tedy nechali skoro všichni. Konkrétně v této věkové kategorii jde o 42 551 plně očkovaného člověka. Devadesátiprocentní proočkovanosti se blíží lidé ve věkovém intervalu 70–74 let; jedná o 64 516 osob.

Nejpočetnější plně očkovanou skupinu Středočechů najdeme ve věkovém intervalu 45–49 let – nyní je jich 84 120, což představuje čtyři pětiny ze všech Středočechů tohoto stáří: 80 procent. Hodně bylo i o něco mladších zájemců mezi 40 a 44 lety, 79 071 – zde to však odpovídá proočkování populace jen z 61 procenta; o jednu pětinu méně.

Na desetitisíce se počítají i očkovaní v dalších věkových kategoriích. Včetně dětí: mezi mládeží od 12 do 15 let má v kraji dokončenou vakcinaci 24 735 dívek a chlapců. V žákovské kategorii přitom dospělo do cíle více očkování nežli v dorostenecké – pro interval 16–17 let je evidováno 16 175 plně očkovaných. Drtivá většina očkovaných byla příjemcem vakcíny Comirnaty od dodavatele Pfizer/BioNTech.

Spousta Středočechů má očkování z Prahy

Přes 1,1 milionu dávek dostali Středočeši „doma“ tedy na území svého kraje. Je to ale jen 69 procent všech píchnutí do paže. Poměrně početné jsou zástupy těch, kteří se nechali očkovat v Praze. Hned na počátku, kdy byla vakcína pro veřejnost dostupná jen nejstarším seniorům, se jejich podíl pohyboval mezi pětinou a čtvrtinou, zhruba kolem 23 procent. Postupně se zvyšoval a nyní atakuje 28 a půl procenta.

Mimochodem: v tomto případě počet podaných dávek významně převyšuje 456 tisíc. Z očkování Středočechů v jiných krajích ještě významněji vyčnívá kraj Ústecký s více než sedmi tisíci dávkami; nad pět tisíc se ještě dostaly kraje Jihočeský, Vysočina, Plzeňský a Královéhradecký.

Ze středočeských poskytovatelů očkování zaznamenaly největší zájem nemocnice v Mladé Boleslavi a Kolíně – ty se přehouply přes sto tisíc aplikovaných dávek. Porovnání dále ukazuje výrazný zájem v Kladně, Příbrami a Nymburce.

Nejvíce podaných dávek očkování ve středních Čechách

- Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav: 120 624

- Oblastní nemocnice Kolín: 105 606

- Oblastní nemocnice Kladno: 95 146

- Oblastní nemocnice Příbram: 87 454

- Nemocnice Nymburk: 70 295

- Nemocnice Slaný: 68 808

- Mediterra Sedlčany: 64 969

- Masarykova nemocnice Rakovník: 56 427

- Nemocnice Hořovice: 52 967

- Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov: 51 833

- Rehabilitační nemocnice Beroun: 51 675

- Nemocnice Kutná Hora: 50 654

- Nemocnice AGEL Říčany: 49 162

- Nemocnice Mělník: 45 968

- Nemocnice Brandýs nad Labem: 45 853

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; údaje k 19. 10. 2021