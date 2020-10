Že se v pondělí podařilo „doladit“ jak programové prohlášení rady kraje, tak jeho provázanost na text koaliční smlouvy, potvrzuje předpokládaná budoucí hejtmanka Petra Pecková (za STAN). Oba dokumenty předkládají členové vyjednávacího týmu ke schválení spolustraníkům – a po jejich souhlasu mají být hlavní cíle a směry pro nadcházející volební období představeny veřejnosti.

Slavnostní chvíle se upřesní

Možná bude vydána tisková zpráva – spíš však bude v příštím týdnu svolána tisková konference, kde zároveň čtveřice lídrů podepíše koaliční smlouvu (tu by pak mělo podepsat i dalších 46 koaličních zastupitelů, a to zřejmě před ustavujícím zasedáním krajského zastupitelstva v novém složení, kde pak má dojít na volbu hejtmanky, členů rady kraje i na další personální záležitosti; hlavně na obsazování výborů zastupitelstva).

„Na termínu jsme se ještě nedohadovali,“ řekl v úterý Deníku Jan Jakob (TOP 09), zastupující nejmenšího z koaličních partnerů; Spojence pro středočeský kraj, sdružující kromě TOP 09 ještě Hlas a Zelené. Většími hráči jsou STAN, ODS a Piráti. Dohromady se daly všechny strany, hnutí a koalice, které uspěly v krajských volbách, kromě ANO. Toto hnutí, nyní vládnoucí, přejde do opozice – s 15 hlasy v celkem 65členném zastupitelstvu.

O tom, že by se chystala tiskovka s podepisováním a představením programového prohlášení, však v úterý nevěděl lídr středočeských Pirátů Jiří Snížek. Má za to, že na podepisování koaliční smlouvy dojde před ustavujícím zasedáním zastupitelů, načež se čtveřice lídrů usměje do kamer a před novináři připojí své podpisy.

V té době však už jistě bude text programového prohlášení známý – minimálně proto, že „unikne“ z webu Pirátů v rámci vnitrostranického referenda. Tam je totiž schvalování jiné než u partnerů, kde stačí souhlas stranických orgánů. Hnutí STAN se to rozhodlo řešit už v úterý, jednání svolala i ODS. „A my budeme mít krajský výbor ve čtvrtek večer on-line,“ řekl Deníku Jakob. Komplikace se schvalováním neočekává. „Do programového prohlášení rady se dostaly všechny zásadní body našeho volebního programu,“ konstatoval. „Diskuse byla velmi konstruktivní – a věřím, že podobně spokojeni budou i kolegové,“ míní.

Vyjádřit se může kdokoli

U Pirátů to chodí jinak. „My nemáme hierarchii jako jiné strany; prakticky všichni jsme si rovni a každý názor se může projevit,“ řekl Snížek Deníku. S tím, že není nadsázkou tvrdit, že jejich vyjednávací tým je rozšířen na celý internet. Běží totiž debata na Fóru Pirátské strany, kterou si může kdokoli přečíst – a po registraci a schválení správcem, což je spíš formalitou, lze i přispívat.

Právě z tohoto fóra podle Snížkových slov asi „unikne“ návrh programového prohlášení rady kraje, který musí být zveřejněn k rozpravě v krajském sdružení předtím, než se k němu bude 84 lidí vyjadřovat v rámci oficiálního schvalování. Finální návrh by tam podle Snížkova očekávání mohl být k dispozici ve středu nebo ve čtvrtek. „Ještě řešíme kulturu a naše odbornice Lucie Chocholová jedná o tom, aby se za naší vlády nezavřela některá muzea,“ vysvětlil Snížek, nač se čeká. Podle slov budoucí hejtmanky Peckové si Piráti vyžádali sedm dní na rozpravu a tři dny na hlasování.

Termín ustavujícího zasedání krajského zastupitelstva v novém složení zatím není určen; jeho svolání závisí na rozhodnutí krajského soudu o dvojici podaných stížností na volby. Předběžně se počítá s tím, že by se zastupitelé mohli sejít mezi 16. a 19. listopadem.

Povolební fórum u středočeských Pirátů



- Dosud se veřejně debatovalo především o složení výborů krajského zastupitelstva a komisí rady, kde by konečná rozhodnutí měla padnout do středy



- I když je internetová rozprava přístupná komukoli – není tedy určena jen pro straníky a příznivce – podle ohlasů „zvenčí“ se zatím ukazuje, že krajská politika moc netáhne



- Několik lidí, kteří se ozvali, nejsou neznámé tváře – třeba o zastoupení v dopravním výboru projevil zájem Roman Adres z iniciativy Alternativa středočeské D3 (velkou naději na nominaci od Pirátů však nemá, jestliže strana má dispozici tři místa, z čehož dva mají být zastupitelé: místopředsedou výboru by se měl stát dopravní expert strany na celostátní úrovni Jan Lička, ještě se počítá dalším s expertem na dopravu v krajském zastupitelstvu Petrem Procházkou a s Vilémem Nájemníkem kvůli jeho poznatkům z oblasti elektromobility)



- Ani fórum na internetu nevyřeší vše, jak ukazuje debata o vyslání zástupců do výboru životního prostředí: strana má k dispozici dvě místa, ozvali se tři zájemci – a tak možná bude rozhodovat los



Zdroj: Jiří Snížek, předseda středočeských Pirátů