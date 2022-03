Za běžných okolností je to informace podstatná pro samotné příchozí či pro ubytovatele, kteří jim se splněním této povinnosti mohou pomoci – a pro ně se nejedná o nic nového. Za současných okolností chce policie informovat veřejnost. Řada lidí má (nebo očekává) neplánovaně hosty z Ukrajiny, když nabídli bydlení uprchlíkům před válečným konfliktem. A snaží se jim také pomoci s vyřizováním dokumentů. Je to i spousta papírů, na něž našinec dbát nemusí…

Právě proto Suchánková připomíná, co už dvě desítky let požaduje zákon o pobytu cizinců. „Cizinec z třetí země je povinen do tří pracovních dnů ode dne vstupu na území ohlásit na policii místo pobytu. Tato povinnost se nevztahuje na cizince, který ji splnil u ubytovatele,“ shrnula mluvčí ustanovení zákona číslo 326/1999 Sb. Upřesnila, že do přihlašovacího tiskopisu cizinec vyplní jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu a víza (je-li v cestovním dokladu vyznačeno), počátek a místo pobytu, předpokládanou dobu a účel pobytu. Zrovna v případě Ukrajinců prchajících před válkou nicméně ne všechny údaje musejí být tak jednoznačné, jak si zákonodárci původně představovali.

„Při registraci na cizinecké policii předkládá cizinec cestovní doklad, zdravotní pojištění, doklad o zajištění ubytování od majitele nemovitosti,“ konstatovala Suchánková. S tím, že tohle v současné době postačuje pro občany Ukrajiny, kteří do schengenského prostoru přicestovali po 24. únoru. Na cizince, kteří přijeli dřív – což ale většinou není případ lidí prchajících před válečným konfliktem – se ještě vztahuje povinnost mít doklad o očkování proti koronaviru nebo o testu na onemocnění covid-19 a vyplnění příjezdového formuláře. Pokud registraci cizince zajišťuje ubytovatel, zpravidla se tak děje vyplněním elektronického formuláře v rámci aplikace UbyPort. To nicméně pro registrované ubytovatele nepředstavuje nic nového, co by bylo třeba dlouze vysvětlovat.

„Cizinci z Ukrajiny jsou na základě bezvízového styku registrováni na 90 dnů od překročení schengenské hranice,“ uvedla Suchánková.

Odbory cizinecké policie (úřadují v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin):



- Praha 5: Zborovská 1505/13; telefon 974 882 688

- Benešov: K Pazderně 906; telefon 974 871 670

- Kladno: U Šestého 1017; telefon 974 873 733

- Kutná Hora: Na Náměti 419; telefon 974 875 427

- Mladá Boleslav: Štefánikova 1304; telefon 974 877 300

- Příbram: Žežická 498; telefon 974 879 219



Zdroj: Policie ČR