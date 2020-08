Už jeho prvotní informace o tom, že se našli úředníci z hejtmančina blízkého okolí, jimž vyplácené odměny vyšponovaly příjem i na 150 až 200 tisíc korun měsíčně, vyvolaly poprask. Jak značný ohlas v médiích, tak na politické scéně; krajské i celostátní. Opozice z řad ODS a STAN, volající po zveřejnění konkrétních jmen a mimořádných výkonů, jež by vyplacení obřích odměn mohly odůvodňovat, dokonce kvůli této kauze požádala o svolání mimořádného zasedání krajského zastupitelstva.

Kritika byla zpravidla spojována se sdělením, že se jedná o „kraj vedený hejtmankou Jermanovou z ANO“. Jaroslavu Pokornou Jermanovou také oponenti označují jako člověka, které nese politickou odpovědnost. Ta to odmítá s tím, že s personálními záležitostmi týkajícími se konkrétních úředníků ona ani kterýkoli jiný volený funkcionář nic společného nemá, mít nemůže a ani nesmí. S tím, že jde výhradně o záležitost nadřízených těchto úředníků, do níž žádný z orgánů samosprávy nemá co mluvit. To potvrzuje i ředitel krajského úřadu Jiří Holub. Ten slíbil prošetření výše odměn v rámci interního auditu. Současně odmítl požadavky na zveřejnění konkrétních jmen – a to i v rámci údajů poskytovaných zastupitelům. To je podle něj vyloučené bez předchozího souhlasu konkrétních zaměstnanců, o něž se jedná. Holub také upozornil, že určité specialisty je na pražském trhu práce prostě třeba dobře zaplatit, aby si je zaměstnavatel udržel.

„Podle ministerstva financí by kontroloři měli dorazit na středočeský úřad během října,“ informuje nyní web Seznam Zprávy. „To znamená až po krajských volbách, v nichž budou hejtmanka Pokorná Jermanová a celé hnutí ANO obhajovat minulé vítězství. A tentokrát budou přítěží kauzy, které hejtmančinu čtyřletou éru provázejí,“ upřesnil server svůj pohled.

Připouští současně, že vlastně informuje o běžné kontrole zaměřené na zacházení s veřejnými penězi, která se pravidelně opakuje. „Dva zdroje však zároveň Seznam Zprávám potvrdily, že se chtějí ponořit i do aktuálního problému s vyplácením nezvykle vysokých odměn,“ uvádí web.

Logickou námitkou krajského úřadu může být upozornění, je jestliže Seznam pranýřuje vyplácené odměny za poslední dva roky, už jde o období, jehož se týkala minulá kontrola – a ta porušení zákona neodhalila. Naopak protiargumentem může být předpoklad, že je třeba vědět, co hledat. Například celkové součty peněz vyplácených na odměnách všem zaměstnancům úřadu se možná mohly jevit v pořádku – avšak nyní je na čase zaměřit se na konkrétní jednotlivce.