Volební víkend začíná. Zvolíme si nové středočeské zastupitele, někde i senátora

/FOTOGALERIE/ Do středočeského zastupitelstva, ale i do senátu. Středočechy čeká volební víkend. Svůj hlas budou moci odevzdat v pátek 2. října, a sice od 14 do 22 hodin, v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin. V obvodech 6, 18, 30, 36 a 42 budou navíc lidé volit i senátory. Volit bude moci každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl nejméně 18 let věku.

Z krajských voleb ve Středočeském kraji. | Foto: DENÍK/Josef Rod