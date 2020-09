Pozváni jsou Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), Jiří Snížek (Piráti), Robin Povšík (ČSSD), Martin Kupka (ODS), Zdeněk Štefek (KSČM), Radek Rozvoral (SPD), Petra Pecková (STAN), Jan Jakob (TOP 09) a Antonín Fryč (Trikolóra).

Zeptat se jich mohou už nyní také čtenáři Deníku. Výběr ze zadaných otázek politikům položí moderátor setkání Martin Rumler, šéfredaktor Pražského deníku a středočeských Deníků.

Online rozhovor

„Předvolební debaty patří k tradičním formátům Deníku. Jsem zvědav, jak se budou kandidáti prezentovat a věřím, že volební servis bude pro naše čtenáře užitečný,“ řekl Martin Rumler. Se středočeskými kandidáty bude debatovat na témata jako doprava, sociální služby a koronavirová pandemie a kraj.

Kandidáty čekají otázky, zda dělá kraj vše pro to, aby veřejná doprava fungovala? Co má kraj dělat lépe a více? Má kraj více spoléhat na soukromé investory v sociálních službách? Je financování sociálních služeb dostatečné? A jak to je s koronavirem: zvládá veřejná správa svoji úlohu? Na co se má kraj soustředit při zvládání pandemie?

Jaké jsou postoje kandidátů, se dozvíte v dalších vydáních středočeských Deníků v následujících dnech.