S dětmi prožíváme celoročně jejich radosti i starosti. O Vánocích jsou všechny emoce ale intenzivnější. Tím spíš, když dětem nebyl dán dar plného zdraví. Takové si zaslouží o svátcích asi tu největší pozornost.

Překonávají se svými rodiči těžké období a řada z nich nemůže být s rodinou u stromečku. Štědrý den i večer tráví na nemocničních odděleních. Přestože v současnosti, i pro nedostatek personálu, jsou děti o vánočních svátcích propouštěny vesměs do domácí péče, část z nich Vánoce v nemocnici prožije. Ať už se jedná o těžce nemocné onkologické pacienty, děti na popáleninových centrech nebo ty s mnohočetnými zraněními.

To potvrzuje i Hana Plačková, mluvčí Oblastní nemocnice Kladno, kde se lékaři před vánočními svátky snaží propustit domů všechny pacienty, kterým to jejich zdravotní stav dovolí. „V průměru na dětském oddělení zůstává přes vánoční svátky kolem deseti dětí, nejčastěji se zápalem plic, zánětem ledvin nebo respiračními onemocněními – laryngitidou a podobně. Na dětské chirurgii zůstávají přes Vánoce zhruba čtyři děti, nejčastěji s akutním zánětem slepého střeva,“ říká mluvčí.

Stačí banalita a všechno je jinak. Nemusí jít hned o život a nemusíte ležet v nemocnici. Ale vysvětlete o Vánocích desetiletému dítěti, že se nesmí dotknout cukroví, zmrzliny, jogurtu, který milovalo, jelikož trpí dosud nediagnostikovanou potravinovou alergií.

Stejně jako jiná nemoc, přichází i tahle plíživě. Dítě zvrací, je mu neskutečně zle, všechno z něj jde horem dolem a vy nevíte, jak mu pomoci. To se stalo i rodičům desetiletého Adama Effenbergera z Jenče.

„Adam občas blinkal, asi jaké jiné děti, když něco špatného snědí. Ale počátkem letošního roku se to šíleně zintenzivnilo. Zvláště večer a v noci trpěl urputnými křečemi v břiše a zvracel. Kolem pusy se mu vylily petechie – modré flíčky, kterė mu naskákaly z tlaku při zvracení. Vzali jsme ho proto na odběr krve, nicméně paní doktorka už tušila, oč se jedná. Syn byl proto v květnu následně hospitalizován v kladenské nemocnici.

„Tam nám diagnostikovali, že má alergii na bílkovinu kravského mléka. Ve svém věku už navíc nepatří k typickým pacientům, kteří by měli mít alergii na mléko. V tomto věku se příznaky spíše ztrácí,“ popisuje matka Petra Effenbergerová, která je navíc mluvčí Středočeské záchranné služby.

„Od té doby víme, že Adam musí mít velmi přísnou dietu. Nesmí se dotknout ničeho, co šlo kolem mléka. Ale, pozor! Mléko je skoro ve všem, aniž byste to tušili. Minulý týden Adam zvracel poté, co jedl obyčejné arašídové křupky,“ zdůraznila matka.

„Člověk se tím spíš naučí být bedlivý a čte podrobně složení výrobku. Stačí, aby obsahoval syrovátku a je problém. Díky tomu, že nyní vládne nový společenský trend a lidé jsou hojně vyznavači veganství, existuje už velmi mnoho náhražek mléka. Na trhu lze koupit nanuky, které se chuťově těm mléčným velmi podobají. Adamovo oblíbené kuře na paprice dokážeme uvařit tak, že se to skoro nepozná,“ dodala matka.

Zvyká si rodina i syn. Ovšem, v deseti letech to chce u žáka čtvrté třídy velké sebezapření. „Teď před Vánoci přišel například ze školy. Všichni dostali čokoládová vajíčka s překvapením. Adámek přišel domu a odevzdal ho. Takže to obrečel,“ líčí matka.

Není to tragédie, ale člověk se musí kontrolovat a nemůže jen tak mezi svátky přijít na návštěvu a sníst, co kde komu nabídnou. Stačí, když se někde vyskytne stopové množství mléka a je zle. Adam už školní jídelnu nenavštěvuje, ale když jedou na školu v přírodě oceňuji, že mu dokáží poskytnout individuální stravu a stejně tak fotbalisté na soustředění,“ říká Petra Effenbergerová.

I když se to může jevit jako banalita, pokud dojde k dietní chybě, chlapec tři dny zvrací a neskutečně trpí. „Když si představím, že jsem do Adama celou dobu v nevědomosti cpala mléčné výrobky jako sýry, pribiňáky na zdravé kosti a zuby. Vše v dobré víře, že mu to pomáhá a přitom jsem mu tím ubližovala, je mi hrozně, “ dodává matka.

Přestože se nejedná o rodinnou tragédii, musí se mít všichni na pozoru. A dítě musí být opravdovým hrdinou. Pokud podlehne pokušení a sní, co mi přijde pod ruku, bude mu velmi zle. „Nejtěžší pro mě je, když vidím, že se ostatní ládujou a já nemůžu. Děsně mě mrzí, že si tu sladkost nemůžu dát taky,“ říká Adam Effenberger.

Ale i to jde řešit. „S maminkou jsme vyráběli vánoční perníčky a další cukroví, kde není mléko. Recepty na to už existují. To, že nesmím jíst mléčné produkty, mě nutí, abych se naučil pořádně číst, protože musím všude v obchodech sledovat slożení výrobků,“ vysvětluje s úsměvem Adam.

„Jsem sice trochu smutnej. Ale jde jenom o alergii a vím, že jiné děti jsou na tom daleko hůř. Prostě se to musí přijmout,“ dodává školák Adam z Jenče u Prahy. „Když jsem nevěděl, co mi je, bál jsem se něco sníst a to bylo mnohem horší. Teď už je to dobré,“ uzavírá dětský hrdina.