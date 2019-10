Miloslav Hrabák, prezident Kiwanis klubu Příbram, vznesl dotaz, zda se chystá nějaký plán na oživení učilišť ve Středočeském kraji. Jaroslava Pokorná Jermanová odpověděla, že ano; učňovské školství považuje za základ reformy středního školství, které kraj spravuje. „Trochu se nám to rozeběhlo jiným směrem, než jsme si přáli, vymizela nám řemesla,“ řekla. To se projevuje tak, že hospodářská komora, malé i střední podniky volají po učních. „V některých případech se nám daří provázat učiliště se zaměstnavateli regionu, jsou to první vlaštovky,“ podotkla hejtmanka. Podle jejích slov by se mohlo podařit nastartovat reformu tak, aby byla v příštím volebním období spuštěna. „Nebude to příjemná záležitost, některé střední školy zaniknou, ale nebudeme to dělat bezhlavě. Reforma musí mít hlavu a patu a přinést kýžené výsledky,“ dodala.