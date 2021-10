Šlechtovka, tedy bývalá Šlechtova restaurace, která je součástí památkově chráněného místodržitelského letohrádku v Královské oboře, se prvně otevřela po čerstvé renovaci. Původně barokní letohrádek postavený v 17. století prošel rekonstrukcí pod vedením studia Hulec a Špička Architekti. Výjimečně bylo zpřístupněno podloubí s arkádami, hlavní sál s replikami fresek od Jana Jakuba Stevense ze Steinfelsu, vnitřní grotta s fontánou, malý zkušební sál v patře a venkovní terasa s výhledy do Královské obory.

Dům Autolubu ČR stojí v dnešní Opletalově ulici. Budova byla přestavěna v letech 1926–1929 architektem Pavlem Janákem do puristické podoby přímo pro účely Autoklubu. Při příležitosti Dne architektury připravil Autoklub pro návštěvníky v salonku Grand Prix expozici o své historii a ve Smetanově sále výstavu o legendární automobilové závodnici Elišce Junkové.

Festival Den Architektury

Spolek Kruh, zakladatel festivalu Den architektury, čerpá z dvou desítek let zkušeností v oboru a z dlouhodobé spolupráce s architekty, spolky a institucemi ve všech regionech. Vznikla tak síť, do níž se v průběhu deseti let zapojilo na 180 měst na území České republiky i na Slovensku. Navzdory pandemii se v loňském roce uskutečnilo takřka 400 akcí po celé ČR i na Slovensku, na které zavítalo na 23 000 návštěvníků.

Festival se zaměřuje jak na architekturu současnou, tak architekturu 20. století, a na některých místech zamíří i hlouběji do historie. Během festivalu se také pod názvem Hurá dovnitř! otevírají veřejnosti i desítky běžně nepřístupných budov.

„Naším cílem je propagace architektury a představování konkrétních staveb či jejich autorů v širších souvislostech. V letošním roce poukazujeme na propojování měst a obcí, nejen s ohledem na dopravní propojení, ale i na pěší cesty mezi obcemi, stezky krajinou a podobně,“ vysvětluje zakladatelka a ředitelka Dne architektury, Marcela Steinbachová. Festivalový program také pravidelně představuje významné osobnosti světa architektury. V říjnu si po celé republice připomene například zakladatele moderní architektury u nás – architekta Jana Kotěru, od jehož narození letos uplyne 150 let.



Paralelně se Dnem architektury probíhá letos po desáté i jeho sesterský festival Film a architektura, který pravidelně nabízí v kinech v desítkách měst po republice premiérový výběr těch nejzajímavějších filmů převážně ze zahraniční produkce se zaměřením na kvalitní architekturu či architektonické přístupy a proměnu našeho životního prostředí související s výstavbou měst a staveb.