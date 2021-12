Ne všechny děti žijící v domovech jsou totiž bez rodičů či dalších příbuzných; část jich tak může trávit nynější sváteční dny v rodinách. Aby nepřišly o vánoční atmosféru po boku každodenních kamarádů, připravily některé domovy posezení u stromečku již s předstihem. I proto zástupci Středočeského kraje rozváželi do dětských domovů dárky určené pod stromeček už v uplynulých týdnech. A krajský Ježíšek se skutečně snažil splnit, oč si děti napsaly nebo co namalovaly, podotkla hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Připomněla současně, že vánoční nadílka od kraje byla určena i pro lidi, kteří pečují o svěřence dětských domovů a dětských center (což jsou obdobná zařízení, ale určená pro děti do tří let věku). „Dělají to nejenom profesionálně, ale s obrovskou láskou, nasazením a srdcem, které pro 'jejich' děti bije nepřetržitě. Za covidu s nimi nepřetržitě žijí v častých izolacích, na úkor svých rodin,“ ocenila hejtmanka. Stejně jako to, že péči se daří zvládat s úsměvem a nasazením – byť někdy už jen vyrovnat se s osudy dětí je obrovsky náročné na psychiku. Velice si proto pochvaluje dar od provozovatele saunového světa v Senohrabech, který zaměstnancům pomůže nabrat síly během tříhodinového relaxu zahrnujícího i sauny sadovou, bylinkovou či medovou – a samozřejmě i finskou i s venkovním jezírkem. „Saunový svět bojoval i o ocenění v architektonické soutěži Stavba roku Středočeského kraje,“ připomněla Pecková souvislosti.

Téměř sedm set poukázek čekajících na proměnu v zážitky ze saunování je podle jejích slov určeno nejen pro ředitele, vychovatelky a vychovatele, ale také pro kuchařky, uklízečky, správce a další personál.