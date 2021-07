Další varování před počasím: opět hrozí bouřky a přívaly deště

Silné bouřky a přívalový déšť by měly přijít spíš ojediněle – avšak pokud udeří, může to být šupec. Takové varování přináší nová výstraha Českého hydrometeorologického ústavu pro střední Čechy a Prahu i devět dalších krajů, která platí od sobotní deváté hodiny po celých 25 hodin: až do nedělní desáté dopolední.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Karásek

I když po předchozích přívalových deštích a zprávách o devastujících srážkách v okolních státech možná leckoho napadne otázka, kde se ta voda pořád bere, během krátké doby mohou spadnout srážky v úhrnu kolem 45 milimetrů. Lokální přívalový déšť může přinést rozvodnění malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů a podobně. S bouřkami spojené nárazy větru mohou lámat větve a vyvracet stromy. Nebezpečí mohou představovat také padající či poletující předměty, kroupy a blesky – stejně jako problémy při řízení vozidel spojené s bouřkou. Aby se Ráj nestal peklem: návod radí, jak kálet v přírodě ohleduplně Přečíst článek › Od sobotního poledne do nedělní půlnoci také platí výstraha na úrovni povodňové bdělosti, tedy varování před 1. (nejnižším) stupněm povodňové aktivity. I když je charakterizován jako vzestup hladin řek a potoků, kdy se voda ještě nevylévá z břehů, neznamená to, že není třeba mít obavy. Naposledy za stejného varování, v noci na čtvrtek, byly ve středních Čechách evakuovány čtyři dětské tábory: na Příbramsku, Kutnohorsku a Nymbursku.