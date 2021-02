Odhalený neplatič na dálnici D1 v blízkosti Prahy, který svoji chybu uznal a na místě přijal vyměřenou pokutu ve výši 1000 Kč. To zatím Deník slyšel jako typickou zkušenost, když se celníků i policie dotazovat na první poznatky z kontrol elektronických dálničních kuponů.

Dálnice, elektronická dálniční známka. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Ty už je sice možné používat od začátku roku – hlavní období jejich prověřování však přišlo až nyní. Do konce ledna totiž ještě většina řidičů využívala staré dálniční známky s roční platností. Ty papírové; lepené na čelní sklo. Dnes již patří historii – a na skle nemají co dělat. Jednak je dána povinnost známku odstranit neprodleně po skončení její platnosti, jednak na čelním skle není dovoleno mít cokoli, co tam nepatří. Včetně staré, dnes již památeční, známky. Nyní se zaplacení dálničního poplatku kontroluje už výhradně podle registrace poznávací značky vozidla v elektronickém systému časového zpoplatnění.