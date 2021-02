Asi se ptáte, jak je to možné? Vesnice přece není zabarikádovaná ani v ní nenalez-nete žádný zázračný pramen léčivé vody. „Pokud za onu léčivou vodu nepovažujete orosené sklenice piva,“ vtipkuje starosta Prusic Jan Plaček, jenž je za situaci s covidem, či přesněji řečeno bez něj, ve své obci nadmíru rád.

„O naše lidi se staráme, jak jen to jde. Zdarma všem seniorům rozvážíme obědy, i když na to nemáme žádné kompenzace či příspěvky. Vše platíme z obecního rozpočtu. Do současné doby to stálo bezmála sto tisíc,“ vysvětluje starosta.

Od chřipkové epidemie jsou všichni zdraví

Obědy z nedalekého Kostelce dováží jeho choť, korupci v tom však nehledejte. „Byla jediný volný člověk, který na to měl čas, tak jsem ji zaúkoloval,“ pokračuje starosta na veselou notu. Poté si zaspekuluje: nejspíše existuje ve vesnici „komunitní odolnost“.

„Něco podobného jsme prodělali zhruba před rokem a půl. Měli jsme tehdy hodně nemocných lidí, šlo o nějakou chřipkovou epidemii,“ vzpomíná Plaček na přelom roků 2019 a 2020.

Musí to zaklepat na dřevo, od té doby jsou ve vsi všichni zdraví. Nejdůležitější prý je, že starší lidé dodržují veškerá opatření. Nechodí do kolektivu, používají roušky, respirátory i dezinfekci.

Ochranné pomůcky nejen jim vedení Prusic samo zajistilo. „Od první vlny pandemie rozdáváme všem roušky zdarma. Nejdříve se šily. Pak jsme sehnali i respirátory, stále je máme v zásobě. Kdokoli si pro ně může přijít na úřad,“ popisuje Plaček.

Lidé toho prý nezneužívají. „Nestane se, že by někdo dorazil a řekl, že jich chce třicet, když jsou zadarmo,“ oceňuje starosta.

Ani moc starých, ani moc mladých

Možná si nyní říkáte, že bude důvod ideálního pandemického stavu v Prusicích zapříčiněn věkovým složením obyvatel. Starosta však podobné úvahy vyvrací. „Je to stejné jako jinde,“ líčí. „Máme tu devadesátníky, několik dam přes osmdesát let, lidi v produktivním věku, mladé i děti,“ vypočítává.

Nic neobvyklého nenajdete, ani co se týče zaměstnání. Obyvatelé malé vísky ve většině případů nemají v místě práci, za obživou tak dojíždějí do blízkého Kostelce nebo do hlavního města.

„Prakticky všichni, včetně mě, tráví čas na cestách,“ prozrazuje starosta. „Sám jsem denně mezi lidmi, pohybuji se po celém Středočeském kraji i po Praze.“

Je to vážně záhada. Třeba hned v Kostelci měli od začátku letošního roku jen pět dní, kdy nepřibyl žádný nakažený. Nejvíce jich bylo první týden v lednu více než padesát! Aktuálně se tam uvádí 31 pozitivních pacientů.

„Co na to říci? Asi máme tuhý kořínek,“ dodává Plaček.