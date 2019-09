Odpovědi chtěl Rakušan slyšet od ředitele krajského úřadu Jiřího Holuba, a proto jménem klubu hnutí Starostové a nezávislí navrhl zařadit do programu jednání nový bod: zprávu ředitele krajského úřadu o zásahu Policie ČR. „Informace máme pouze z médií,“ vysvětlil, proč chtějí zástupci opozice slyšet vysvětlení z první ruky. Žádné bližší údaje však na jednání nezazněly. Při hlasování Rakušanův návrh nezískal potřebnou podporu. Pro se vyslovilo 17 zastupitelů, proti jich bylo sedm – a zbývající z celkem 60 přítomných se zdrželi hlasování.

Takový výsledek následně zkritizoval předseda klubu zastupitelů STAN Věslav Michalik. „Koalice ANO a ČSSD držená komunisty to většinou hlasů zamítla; pro byla pouze jediná zastupitelka z ČSSD,“ upozornil na hlasovací matematiku. Také Rakušan se se k věci ještě vrátil v tiskové zprávě vydané zastupitelským klubem. „Zastupitelé mají právo vědět, co se v úřadu odehrálo: byla to velmi nestandardní situace – a já se domnívám, že by ji vedení kraje mělo okomentovat,“ trvá na svém původním požadavku. Byť připouští, že řešit veřejně živou kauzu není jednoduché. „Nicméně jsme chtěli slyšet alespoň základní informace o tom, co se odehrálo,“ konstatoval.

Ředitel Holub se k věci vyjádřil pouze zmiňovaného 25. června, a to ve chvíli, kdy policejní detektivové ještě na hejtmanství pracovali. Reportérům čekajícím před budovou přítomnost kriminalistů potvrdil. Podrobnosti však odmítl komentovat; uvedl pouze, že pracovníci úřadu s policisty spolupracují. „Policie České republiky nás navštívila, vyžádala si určitou dokumentaci – a úřad prostřednictvím svých zaměstnanců poskytuje maximální součinnost,“ konstatoval Holub před dvěma měsíci. A víc už neprozradil: „Po dohodě s policií mi dovolte neposkytovat další informace.“ Ve stejné době zřejmě zástupci policie zavítali rovněž do Středočeské vědecké knihovny v Kladně, která funguje jako krajská příspěvková organizace. V Kladně však dočasné uzavření knihovny, kdy mimo provoz nakrátko zůstaly i její webové stránky, nikdo takto otevřeně nekomentoval.

S otázkou k aktuálnímu vývoji v případu Deník oslovil NCOZ. Mluvčí Jaroslav Ibehej však nic nového nesdělil. „Náš útvar se touto věcí se stále zabývá, kdy je vedeno prověřování,“ konstatoval pouze. „Více informací zatím poskytovat nebudeme,“ dodal v úterý Ibehej.